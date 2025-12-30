Nakon više upozorenja Botunjanima da oslobode lokaciju predviđenu za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda policija je jutros krenula u akciju i počela da ih hapsi.
,,Odmah kad se završi ova agonija institucija predložiću Predsjedništvu Demokratske narodne partije (DNP) izlazak iz ove krvave vlade", kazao je Knežević.
Nakon što je jedan od komandira rekao Kneževiću da prema njemu i ženama neće preduzimati nikakvu aktivnost, poručivši: "Završili smo". Knežević je replicirao: "Niste bogami završili, idemo i mi s našim Botunjanima", nakon čega je dobrovoljno otišao u policijski kombi.