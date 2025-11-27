Uprava carina, u saradnji sa kompanijom ZZI, uspješno je završila projekat “Podrška Upravi carina Crne Gore u nadogradnji Carinskog informacionog sistema“, koji je finansiran sredstvima Evropske unije kroz program IPA II.

Izvor: MONDO

Realizacijom ovog projekta ostvaren je značajan napredak u modernizaciji carinskih procedura i digitalizaciji carinskog poslovanja, saopšteno je iz Uprave carina.

Kako su kazali, uvođenjem elektronskog procesa obrade deklaracija značajno se smanjuju prostorni i logistički kapaciteti potrebni za arhiviranje velike količine dokumentacije, čime se direktno umanjuju troškovi čuvanja, izlučivanja i uništenja arhivske građe. Istovremeno, dodaju, ukinut je fizički kontakt sa podnosiocima deklaracija – dokumentacija se ne predaje i ne preuzima na carinskim ispostavama, a kompletna komunikacija između carinske službe i podnosioca deklaracije odvija se isključivo elektronski, piše CdM.

“Ovaj projekt predstavlja dalju automatizaciju uvozno/izvoznih procedura zasnovanih na elektronskoj komunikaciji privrednih subjekata i carinskih organa. Potpuno elektronsko poslovanje u carinskim postupcima omogućava brže, preglednije, preciznije i troškovno efikasnije sprovođenje postupaka za sve uključene strane, a istovremeno podržava usklađenost sa zakonodavstvom i međunarodnim standardima. Svi procesi od podnošenja, prihvatanja, odbijanja, poništenja, kontrole i puštanja uvozno/izvozne deklaracije odvijaju se putem elektronske komunikacije, koja se odvija kroz razmjenu poruka u XML formatu”, navodi se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, digitalizacija donosi značajne benefite i špediterima – ubrzava se unos i izmjena podataka, smanjuju se administrativne prepreke i vrijeme čekanja, eliminiše se potreba za kopiranjem i fizičkom dostavom dokumentacije i ukida obaveza fizičkog dolaska u CI radi podnošenja i preuzimanja dokumentacije što im u znatnoj mjeri smanjuje troškove u vidu nabavke kancelarijskog materijala, goriva, manjeg broja izvršilaca, prenosi CdM.

Takođe, JCI će se ubuduće privrednim subjektima dostavljati elektronskim putem, što dodatno olakšava poslovanje i snižava operativne troškove.

“Ovaj projekat doprinosi jačanju povjerenja u institucije, smanjenju administrativnih barijera i ubrzanju međunarodne trgovine. Usklađivanje sa evropskim standardima značajan je korak u modernizaciji javne uprave i potvrđuje posvećenost Crne Gore uvođenju savremenih, efikasnih i transparentnih digitalnih servisa”, istakli su.

Kako su zaključili, Uprava carina Crne Gore izražava zahvalnost Evropskoj uniji na finansijskoj podršci, kompaniji ZZI Ljubljana u konzorcijumu sa ZZI Podgorica na profesionalnoj realizaciji projekta, kao i svim partnerima na konstruktivnoj i uspješnoj saradnji tokom njegove implementacije.