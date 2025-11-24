U MEP-u očekuju Međuvladinu konferenciju sredinom decembra, u skladu sa dinamikom danskog predsjedavanja Savjetom EU.

Izvor: Printscreen

Ministarstvo evropskih poslova (MEP) tvrdi da je Crna Gora završila sve obaveze u pet pregovaračkih poglavlja koja treba da budu zatvorena krajem godine i da se čeka ocjena Evropske komisije i članica EU, uz očekivanje da će rezultati rada Vlade i nadležnih institucija biti jasno prepoznati.

Iz MEP-a su “Vijestima” rekli da vjeruju da je Crna Gora na dobrom putu da na predstojećoj Međuvladinoj konferenciji sa EU zatvori poglavlja “na kojima je intenzivno i predano radila tokom ove godine”.

To su poglavlja 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 4 (Sloboda kretanja kapitala), 6 (Privredno pravo), 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) i 13 (Ribarstvo).

Na pitanje šta će biti sa poglavljem 31 (Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika), čije zatvaranje je blokirala Hrvatska krajem prošle godine, iz MEP-a su odgovorili da je proces u fazi političkih konsultacija sa Hrvatskom i ishod će zavisiti od njihove procjene.

U MEP-u očekuju Međuvladinu konferenciju sredinom decembra, u skladu sa dinamikom danskog predsjedavanja Savjetom EU.

“Ipak, čekamo zvaničnu potvrdu tačnog datuma od Savjeta Evropske unije i predsjedavajuće države, Danske, koja koordinira organizaciju konferencije”, kazali su.

Istakli su da je u proteklom periodu urađen veoma obiman i zahtjevan posao na ispunjavanju mjerila u poglavljima koja su planirana za zatvaranje do kraja godine.

Kako dodaju, Ministarstvo evropskih poslova, zajedno sa svim resornim ministarstvima i institucijama koje su nadležne za ova poglavlja, preduzelo je sve aktivnosti kako bi se obaveze u potpunosti realizovale.

“Međutim, važno je naglasiti da finalnu procjenu ispunjenosti mjerila i spremnosti poglavlja za zatvaranje donose Evropska komisija i države članice EU. Naše očekivanje je da će rezultati Vlade i nadležnih institucija biti jasno prepoznati od strane Komisije i država članica”, rekli su iz resora ministarke Maide Gorčević.

Prema procedurama, ispunjenost mjerila ocjenjivaće prvo Radna grupa Savjeta EU (COELA), pa Komitet stalnih predstavnika država članica (COREPER II), a zatim mjerila idu na ministarski nivo.

Zvaničnik briselske administracije “Vijestima” je rekao da termin Međuvladine konferencije sa Crnom Gorom još nije utvrđen i da će to u velikoj mjeri zavisiti od napretka u Radnoj grupi COELA, gdje se još razmatraju nacrti zajedničkih pozicija EU (EUCP) za relevantna poglavlja.

“Kada se postigne saglasnost na nivou radne grupe, ti tekstovi idu na potvrdu na COREPER, i tek kada COREPER odobri zajedničke pozicije, Međuvladina konferencija će biti zvanično potvrđena, uključujući i datum održavanja”, objasnio je izvor “Vijesti”.

Pet poglavlja čije se zatvaranje očekuje krajem godine, ima ukupno 15 završnih mjerila, koja su, kako kažu iz MEP-a realizovana.

Poglavlje 3 (Pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga) ima četiri završna mjerila. To su usvajanje i dostavljanje Evropskoj komisiji liste regulisanih profesija u skladu s relevantnom pravnom tekovinom, zatim usklađivanje svih studijskih programa na kojima se stiču kvalifikacije za regulisane profesije u Crnoj Gori sa zahtjevima Direktive 2005/36/EZ i njenim relevantnim izmjenama. Završno mjerilo je i usvajanje horizontalnog zakona o uslugama kojim će se prenijeti Direktiva o uslugama 2006/123/EZ, kao i izmjena nacionalnog zakonodavstva u cilju ukidanja svih zahtjeva za državljanstvom za pristup i uživanje slobode pružanja usluga, izuzev zahtjeva za državljanstvom opravdanim i proporcionalnim sa članom 51 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU) (ove izmjene treba da budu primjenjive najkasnije datumom pristupanja).

Poglavlje 4 (Sloboda kretanja kapitala) ima tri završna mjerila, a prvo je da Crna Gora u ovoj oblasti dovrši usklađivanje zakonodavstva s pravnom tekovinom EU i pokaže da će biti u mogućnosti da ga u potpunosti sprovodi danom pristupanja, osiguravajući otklanjanje preostalih ograničenja kretanja kapitala. Drugo mjerilo je da Crna Gora uskladi podzakonska akta Zakona o platnom sistemu s pravnom tekovinom EU i pokaže da će biti u mogućnosti da u potpunosti sprovodi Regulativu (EC) 924/2009 i Regulativu (EU) 260/2012 od dana pristupanja. Treće mjerilo je u vezi s oblastima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, gdje Crna Gora treba da dovrši neophodno usklađivanje s pravnom tekovinom EU i pokaže kroz bilans ostvarenih rezultata da ima adekvatne administrativne kapacitete da implementira i sprovodi relevantno zakonodavstvo na zadovoljavajući način.

Čekamo zvaničnu potvrdu tačnog datuma od Savjeta Evropske unije i predsjedavajuće države, Danske, koja koordinira organizaciju konferencije

Poglavlje 6 (Privredno pravo) ima četiri završna mjerila. Prvo je da usvoji Zakon o tržištu kapitala i relevantne podzakonske akte, kojima će se naročito uskladiti sa Direktivom o transparentnosti, a drugo da donese novi Zakon o privrednim društvima i relevantne podzakonske akte, usklađene s pravnom tekovinom iz oblasti kompanijskog prava, naročito uvodeći odredbe o prekograničnom spajanju.

Treće mjerilo se odnosi na dovršavanje usklađivanja s Direktivom o ponudama o preuzimanju, a četvrto na potpuno usklađivanje zakonodavstva u oblasti računovodstva i statutarne revizije, uključujući podzakonske akte, s pravnom tekovinom EU. U okviru četvrtog mjerila je i obaveza da Crna Gora uspostavi nezavisno tijelo za javni nadzor, koje će se finansirati na adekvatan način, i sistem kontrole kvaliteta u cilju usklađivanja s pravilima o statutarnoj reviziji.

EU OČEKUJE NAPREDAK U OSNIVANJU INTEGRISANOG KONTROLNOG SISTEMA

Poglavlje 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) ima dva mjerila. Prvo je da Crna Gora podnese implementacioni plan za uspostavljanje Integrisanog administrativnog i kontrolnog sistema (IAKS), koji će biti u potpunosti operativan do dana pristupanja.

“Plan mora obuhvatiti sve buduće akcije neophodne radi potpunog uspostavljanja svakog pojedinog dijela sistema i njihove međusobne integracije, uključujući prezentaciju trenutnog stanja, buduće ciljeve s jasnim vremenskim rokovima realizacije, plan donošenja zakonodavstva koje nedostaje, precizne proračune neophodnih budžetskih sredstava i ljudskih kapaciteta, kao i identifikaciju mogućih nedostataka, s predlogom odgovarajućih rješenja. Crna Gora mora pokazati zadovoljavajući napredak u osnivanju IAKS-a, uključujući i uspostavljanje Sistema identifikacije zemljišnih parcela (LPIS)”, navodi se u prvom mjerilu.

Drugo mjerilo predviđa obavezu da Crna Gora podnese implementacioni plan za uspostavljanje Agencije za plaćanje, koja će biti u potpunosti operativna do datuma pristupanja.

“Uzimajući u obzir standarde u pogledu nezavisnosti, pouzdanosti, odgovornosti i ispravnoga finansijskog poslovanja, plan treba sadržati prikaz trenutnog stanja, buduće ciljeve s jasnim vremenskim rokovima realizacije, plan donošenja zakonodavstva koje nedostaje, precizne proračune neophodnih budžetskih sredstava i ljudskih kapaciteta, uključujući i planove obuka, kao i identifikaciju mogućih nedostataka, s predlogom odgovarajućih rješenja. Crna Gora mora pokazati zadovoljavajući napredak u osnivanju Agencije za plaćanje”, navodi se.

Poglavlje 13 (Ribarstvo), takođe ima dva mjerila, a prvo se odnosi na usvajanje zakonodavnog okvira koji obezbjeđuje značajan stepen usklađenosti sa pravnom tekovinom EU za oblast ribarstva i obezbjeđivanje da će Crna Gora biti u stanju da u potpunosti primjenjuje Zajedničku ribarsku politiku nakon pristupanja.

Drugo mjerilo podrazumijeva jačanje administrativnih, inspekcijskih i kontrolnih kapaciteta Crne Gore koji se zahtijevaju Zajedničkom ribarskom politikom i obezbjeđivanje da će zahtjevi EU, koji se tiču inspekcije i kontrole, biti u potpunosti ispunjeni na dan pristupanja.

Pregovori o pristupanje Crne Gore EU počeli su 29. juna 2012. Od tada je Podgorica otvorila sva poglavlja (33), a privremeno zatvorila sedam, od čega tri krajem prošle godine, a jedno u junu ove.

Zatvoreno je poglavlje 25 (nauka i istraživanje), 26 (obrazovanje i kultura), 30 (spoljni odnosi), 7 (pravo intelektualne svojine), 10 (informaciono društvo i mediji), 20 (preduzetništvo i industrijska politika) i 5 (javne nabavke).

Poglavlje 31 zavisi od Hrvatske

Iz MEP-a su istakli da što se tiče Poglavlja 31, sve što je bila obaveza Vlade Crne Gore i nadležnih institucija je u potpunosti ispunjeno.

“Tehnički dio je završen i sa naše strane ne postoji nijedan preostali neispunjeni zahtjev ili mjerilo. U ovom trenutku, proces je u fazi političkih konsultacija sa Hrvatskom i ishod će zavisiti od njihove procjene”, kazali su.

Crna Gora, kako su dodali, ostaje u stalnoj komunikaciji sa Hrvatskom i partnerima iz EU kako bi se prevazišla preostala politička pitanja i omogućio dalji napredak.

Crna Gora i Hrvatska počele su krajem januara bilateralne konsultacije u cilju prevazilaženja sporova zbog kojih je Zagreb onemogućio Podgorici zatvaranje Poglavlja 31. I hrvatska i crnogorska strana su u prethodnih nekoliko mjeseci više puta saopštavale da je dogovor blizu, a “Vijesti” su pisale da bi trebalo da obuhvati isplatu odštete hrvatskim državljanima koji su bili zatočeni u nekadašnjem logoru u Morinju i neuklanjanje nelegalno postavljene spomen-ploče na tom mjestu, kao i promjenu imena gradskog bazena u Kotoru.

Kotorski parlament je u avgustu 2021. odlučio da bazen nazove po Zoranu Džimiju Gopčeviću, za kog su rekli da je jedan od najboljih vaterpolista s ovih prostora. Iz Zagreba su to osudili, tvrdeći da je Gopčević bio čuvar u logoru u Morinju.

Dio dogovora trebalo bi da bude i to da se o brodu “Jadran”, za koji Zagreb tvrdi da je njegov, ne priča ni u Crnoj Gori, ni u Hrvatskoj, dok se to pitanje ne riješi dogovorom između dvije države ili međunarodnom arbitražom.

Osim “Jadrana”, otvorena će ostati i tema granice na moru kod Prevlake.

U međuvremenu je riješeno jedno od spornih pitanja, odnosno završen je proces poklanjanja tivatskog Doma kulture “Josip Marković” Zagrebu, ali je otvoreno novo - imovina pripadnika hrvatske manjine u Crnoj Gori.

Zagreb je početkom oktobra poslao Crnoj Gori diplomatsku notu kojom upozorava da se riješi pitanje koje je jednako važno za hrvatsku zajednicu u državi, ali i za samu Crnu Goru ako želi u EU - da vrati imovinu “koju je raznim mahinacijama i čudnim upisivanjima u katastarske i druge planove tokom agresije na Hrvatsku otela pripadnicima autohtone hrvatske manjine” ,prenose Vijesti.