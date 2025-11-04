Spajić je kazao da žele da održe nezavisnost Javnog servisa, ali da izvršna vlast nema uticaja u tolikom obimu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Novinari su na pres konferenciji šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Satlera i premijera Milojka Spajića, pitali Spajića šta će kao Vlada učiniti povodom preporuke da se brzo riješi izbor direktora Javnog servisa i nedostajućeg rukovodstva u AVM i da li će uvesti vize Azerbejdžanu, te da li će ukinuti privrenu mjeru za vizni režim za Tursku.

,,Ali ćemo učiniti što je u našoj moći", naveo je on.

Na pitanje o viaznoj politici je kazao da je situacija jasna.

,,Mi tu politiku moramo uskladiti sa EU. Prestoji nam period usklađivanja što ce pojačati i brzinu našeg pristupanja EU. I izvršna i vlast i Parlament će učiniti sve da našu politiku uskladi sa EU. Ukidanje viza Turkoj je privremenog karaktera. Sagledaćemo sve opcije i u komunikaciji sa zemljama sa kojima je potrebno uskladiti vize i naći najbolje rješenje", naveo je Spajić, piše Pobjeda.