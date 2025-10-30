Kako on navodi, za 17 godina 90 ih je steklo naše državljanstvo

U Crnoj Gori boravi 13.506 državljana Turske sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom, kazao je premijer Milojko Spajić u odgovoru na pitanje poslanice Socijalističke narodne partije Slađane Kaluđerović.

“Imajući u vidu da se poslednjih dana pojavilo sijaset dezinformacija o broju turskih državljana koji imaju prijavljen boravak u Crnoj Gori, na samom početku da bude jasno – u Crnoj Gori nema stotinu hiljada turskih državljana niti ih je ikada bilo. Prema preciznim evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova, u Crnoj Gori 13.506 državljana Turske ima odobren privremeni i stalni boravak shodno Zakonu o strancima. Dakle, precizni podaci postoje i isti se uredno evidentiraju u bazama Ministarstva unutrašnjih poslova shodno ispunjenosti uslova za ostvarivanje ovih prava”, kazao je Spajić.

Premijer je kazao da odluka Vlade o privremenoj obustavi bezviznog režima za državljane Republike Turske nikako nije mjera odmazde već jasnog institucionalnog odgovora na nepoštovanje zakona države Crne Gore.

“Kao takva, ovo je jasna poruka da svi, bez izuzetka i privilegija, moraju poštovati javni red i mir. Kada to kažem mislim i na one koji sebi potencijalno daju za pravo da uzimaju pravdu u svoje ruke, te posebno na one koji posljednjih dana šire lažne vijesti i izazivaju paniku kod građana”, istakao je Spajić.

Razumije, kaže, zabrinutost Kaluđerović za uticaj priliva stranaca na demografsku strukturu, prenosi CdM.

“No, Zakon o crnogorskom državljanstvu je u tom smislu vrlo jasan u pogledu propisanih uslova. Prema podacima kojima raspolažem, od početka njegove primjene, odnosno od 5.5.2008. godine do danas (28.10.2025. godine) ukupno je 90 državljana Republike Turske steklo crnogorsko državljanstvo”, naveo je Spajić.

Skupštinu, dodaje Spajić, očekuje rasprava o tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji je Vlada 1. septembra dostavila Skupštini.

“Osnovni razlozi izmjene ovog zakona prepoznati su u okviru pregovaračkih poglavlja 24 i 2 sa ciljem usaglašavanja ovih oblasti sa standardima Evropske unije. Kao buduća članica Crna Gora će usvajanjem ovog zakonskog rješenja izvršiti reformu u oblasti migracija, koja je od suštinskog značaja na daljem putu Crne Gore ka EU, kroz punu implementaciju preporuka iz izvještaja Evropske komisije”, poručio je Spajić.