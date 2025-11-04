Predsjednik Vlade Milojko Spajić zakazao je za večeras za 20.30 sati sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Vijeće će razmatrati aktuelnu bezbjednosnu situaciju u Crnoj Gori, sa posebnim fokusom na strane državljane koji borave u našoj zemlji.

Sjednica se održava u skladu sa Zakonom utvrđenom nadležnošću Vijeća, radi razmatranja pitanja od značaja za državu i koordinacije rada nadležnih organa.

Kako je saopšteno iz Vlade, zbog značaja i aktuelnosti teme, poziv za učešće na sjednici upućen je i vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću, glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, v.d. direktoru policije Lazaru Šćepanoviću, načelniku SPO Predragu Šukoviću i predsjednici Vrhovnog suda Valentini Pavličić.