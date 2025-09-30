Mujović je nakon uvreda i prijetnji, koje trpi posljednjih dana preko mreža, kazao i da će od premijera Milojka Spajića tražiti da se preispita saradnja sa svim partijama koje glume opoziciju u državnoj vlasti

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović na sastanku sa predstavnicima partija vlasti u Podgorici, tražio je da se zbog političkih prijetnji koje je lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević uputio zbog planirane izgradnje kolektora, i kako je ustvrdio permanentnih neistina koje iznosi o njemu, raskine koalicija sa DNP-om na lokalu, iako nema ništa protiv njihovih odbornika, nezvanično saznaje TV Vijesti.

Mujović je, prema pouzdanim saznanjima Televizije Vijesti, nakon uvreda i prijetnji, koje trpi posljednjih dana preko mreža, kazao i da će od premijera Milojka Spajića tražiti da se preispita saradnja sa svim partijama koje glume opoziciju u državnoj vlasti, a o tome će se pričati na današnjem sastanku Opštinskog odbora Pokreta Evropa sad (PES).

"Gospodin Milan Knežević je na tom razgovoru rekao, pred Satlerom je rekao, pred svima nama da neće ni na koji način opstruirati izgradnju ovog postrojenja", rekao je Mujović 28. avgusta.

Uslijedio je i odgovor Kneževića.

"Demantujem ovu njegovu neistinu. Ukoliko Saša Mujović, uprkos jasno izraženom stavu građana Botuna i Zete, pokuša otpočeti izgradnju kolektora u ovom selu, biću u prvim redovima da mu se suprostavim. Takođe ću tražiti od kluba odbornika DNP-a da napusti koalicionu vlast u Podgorici", rekao je lider DNP-a.'

No, Mujović je na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima partija vlasti, zbog političkih prijetnji, ali i kako je ustvrdio, permanentnih neistina koje Knežević iznosi o njemu, tražio da se raskine koalicija sa DNP-om na lokalu.

Knežević je, nakon saglasnosti Agencije za zaštitu životne sredine, odgovorio optužbama na račun struke i Mujovića, koje je ponovio i na protestu u Botunu. I sa konferencije povodom podnošenja krivičnih prijava protiv direktora Agencije Milana Gazdića, gradonačelniku Podgorice je poručio:

"Čitava ova priča je da se napravi koalicija sa DPS-om i Duškom Markovićem. Nek se niko ne sjekira ako DNP napusti vlast. Gospodin Mujović se vraća na fabrička podešavanja, tamo odakle je došao. U ovom trenutnku ne vidim nikakav razlog da bismo napustili vlast na državnom nivou".

No, izgleda da Mujović ipak smatra da u ovom trenutku, ima razloga i za to. Prvi čovjek Glavnog grada, prethodnih dana prijavljivao je razne prijetnje preko društvenih mreža, koje su dovele i do hapšenja. Dvojica mještana Botuna kažnjena su sa ukupno 2.150 eura, zbog prijetnji Mujoviću tokom vikenda.

Nakon svega, TV Vijesti saznaje da će on od premijera Milojka Spajića tražiti da se preispita saradnja sa svim partijama koje glume opoziciju u državnoj vlasti. O tome će se pričati i na današnjem sastanku podgoričkog odbora PES-a.