“Kroz ovu inicijativu, Univerzitet pokazuje da cijeni znanje i vrijednosti koje studenti stiču i van učionice“ , istakao je Božović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Evropska komisija je, kroz program Erasmus+ – Capacity Building in Higher Education (CBHE), odobrila finansiranje projekta „Razvoj, praćenje, priznavanje i digitalizacija vannastavnih aktivnosti na univerzitetskom nivou (2025–2028)”, koji koordinira Univerzitet Crne Gore, a koji je prepoznat kao strateški važan projekat za razvoj visokog obrazovanja u Crnoj Gori, saopštili su iz Univerziteta Crne Gore.

Kako navode, projekat se realizuje u saradnji sa crnogorskim visokoškolskim ustanovama, ključnim nacionalnim strateškim partnerima i međunarodnim partnerima, te predstavlja satelitski projekat evropske univerzitetske alijanse Ulysseus, čiji je Univerzitet Crne Gore punopravni član. Među međunarodnim partnerima, kako kažu, nalaze se prestižne evropske institucije: Université Côte d’Azur (Francuska), Universidad de Jaén (Španija) i Sveučilište u Zagrebu (Hrvatska).

“Projekat ima za cilj da unaprijedi kvalitet studentskog života i modernizuje visoko obrazovanje u Crnoj Gori kroz razvoj, praćenje i priznavanje vannastavnih aktivnosti kao važnog dijela akademskog iskustva studenata. U okviru projekta biće osnovani studentski klubovi u svim ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, koji će okupljati mlade u različitim oblastima – od sporta, umjetnosti i kulture, preko biznisa i preduzetništva, do nauke, inovacija, volonterizma i mentalnog zdravlja”, piše u saopštenju.

Dodaju da će na taj način, studenti dobiti institucionalnu podršku da razvijaju svoje potencijale, inicijative i talente van učionice, ali u okviru akademske zajednice.

“Projekat, takođe, predviđa uspostavljanje institucionalnog i nacionalnog okvira za priznavanje vannastavnih aktivnosti putem ECTS kredita, čime će se vrijednost vannastavnog angažmana formalno ugraditi u obrazovni sistem Crne Gore”, ističe se u saopštenju.

Dodaje se i da će poseban akcenat biti stavljen na jačanje studentskog angažmana u zajednici i povezivanje univerziteta sa lokalnim sredinama, što će doprinijeti razvoju društveno odgovornog, aktivnog i solidarno orijentisanog studentskog tijela.

Rektor prof. dr Vladimir Bozović poručio je da ovaj projekat predstavlja važan korak u unapređenju studentskog iskustva i izgradnji savremenog sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

“Kroz ovu inicijativu, Univerzitet pokazuje da cijeni znanje i vrijednosti koje studenti stiču i van učionice“ , istakao je Božović.