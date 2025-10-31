Iako se na dokumentu još radi, malo je izgledno da će ocjene biti promijenjene.

Crna Gora je napredovala u odnosu na prošlu godinu u 18 od 33 poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom (EU), ali je usporila, odnosno dobila niže ocjene u dva najvažnija za približavanje članstvu u toj zajednici - 23 (pravosuđe i temeljna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbjednost), prenose Vijesti.

To su, navode "Vijesti", preliminarne ocjene iz nacrta godišnjeg izvještaja Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori, do kojih je došla Misija Crne Gore pri EU i izradila analizu o tome. Izvještaj EK trebalo bi da bude predstavljen u utorak, 4. novembra.

Prema nezvaničnim informacijama redakcije, od 18 poglavlja u kojima je napredovala, Podgorica je u šest njih dobila visoku ocjenu napretka - "veoma dobar". To su poglavlja 31 (spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika EU), 9 (finansijske usluge), 32 (finansijski nadzor), 3 (pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga), 6 (privredno pravo) i 7 (pravo intelektualne svojine).

Kad je riječ o poglavljima 23 i 24, iako je Brisel ocijenio da postoji usporavanje u odnosu na prošlu godinu, ocjene spremnosti u tim poglavljima (za zatvaranje) su bolje nego 2024, pišu Vijesti.

Poglavlja 23 i 24 posljednja su koja se zatvaraju u pregovorima s EU.

U prošlogodišnjem izvještaju, u dijelu koji se odnosi na ta poglavlja, konstatovano je da se crnogorsko sudstvo i tužilaštvo i dalje percipiraju kao ranjivi na političke pritiske, te da ključni borci protiv organizovanog kriminala i korupcije nemaju dovoljno ljudi, niti uslova za rad.

Pregovori o pristupanje Crne Gore EU počeli su 29. juna 2012. Od tada je Podgorica otvorila sva poglavlja - 33, a privremeno zatvorila sedam (tri krajem prošle godine, a jedno u junu ove). To su poglavlja poglavlje 25 (nauka i istraživanje), 26 (obrazovanje i kultura), 30 (spoljni odnosi), 7 (pravo intelektualne svojine), 10 (informaciono društvo i mediji), 20 (preduzetništvo i industrijska politika) i 5 (javne nabavke).