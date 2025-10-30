Kako je pojasnio, kompanija se trenutno može osnovati za jedan euro i na osnovu toga dobiti privremeni boravak, a bez zaposlenja crnogorskih državljana, a da će se to ukinuti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić kazao je da će, prema novom Zakonu o strancima, čiji je predlog izradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, stranci koji osnivaju kompanije u našoj državi biti u obavezi da zapošljavaju crnogorske državljane.

Poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Miloš Konatar je, na sjednici parlamenta posvećenoj premijerskom satu, osudio napad na M.J. i poželio mu brz oporavak, ali i "svaki oblik mržnje i ksenofobije prema stranim državljanima koji poštuju zakone i državu".

"Kriminalci nemaju vjeru i naciju, njima je mjesto u zatvoru i kao takvi nisu dobrodošli. Međutim, obaveza Vlade je da zaštiti i pruži sigurnost za sve građane i dobronamjerne goste. Ne mogu da razumijem, gospodine premijeru, zašto ste niste obratili građanima u ovim trenucima", poručio je.

On je kazao Spajiću da je "premijer države i kad je teško", te da ima "najveću odgovornost".

"Vi ste morali da zaštitie građane, ali i sve ljude koji su dobronamjerni gosti. To niste uradili i pali ste na ispitu. Vjerujem u Crnu Goru koja će biti bezbjedna za sve", istakao je.

Nakon toga, on se osvrnuo na svoje pitanje premijeru. Kako je istakao, inflacija je "pojela povećanje cijena".

"Šta ste kao premijer uradili da biste spriječili rast cijena proizvoda i usluga u Crnoj Gori, s obzirom da ste Vi i Vaša Vlada svojim odlukama da povećate porez na usluge u turizmu, kao i poreze i akcize na širok spektar proizvoda i usluga, uz narušavanje poslovnog ambijenta i stabilnosti javnih finansija - najodgovorniji za rast inflacije i slabljenje kupovne moći građana Crne Gore?", pitao je Konatar.

Spajić je kazao da je poslanik GP URA "ukrao šou" nezavisnoj poslanici Radinki Ćinćur i predstavniku Socijaldemokrata (SD) Borisu Mugoši, te da će u sklopu njegovog odgovora, odgovoriti i njima.

"Kako da govorimo o svim rezultatima koje smo postigli koji postaju sporedna stvar kad vidimo uzavrele strasti. Ne želim da pričam o tim temama dok ne vidim da je bezbjednost građana na zavidnom nivou. Kad kažem građana, mislim i na strane državljane. Drugo što moram reći je da smo turistička zemlja. Suludo je slati poruke bilo kom stranom državljaninu da nije dobrodošao. To je ekonomsko samoubistvo. Upravo je MUP stvorio predlog Zakona o strancima koji će jasno definisati imigracionu politiku. I ova većina će predložiti i izglasati taj zakon. Nadam se da ćete se i Vi pridružiti", poručio je.

Spajić je istakao da će se, po prirodi, cijene smanjiti, te da će doći do njihove stabilizacije kad se uđe u EU.

"Uradili smo neke značajne korake. Imali smo SEPA-u, imaćemo roming. To su male stvari, grebanje po površini. Čekaju nas veće. Sve neke mjere su privremenog karaktera. Jedina održiva prava mjera je povećanje konkurencije koju donosi jedinstveno tržište EU. Mi sad uvozimo najviše iz Srbije i BiH, te tako uvozimo njihov nivo inflacije", objasnio je.

Premijer je kazao da se i ne pamti ko je uveo Slovačku, Španiju i ostale članice u EU, već samo kad su ušle.