Spajić je istakao da neće nikad komentarisati rad tužilaštva, sudstva i drugih institucija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić je rekao da ne želi tužioce po svojoj mjeri, da im aplaudira kada procesuiraju političke oponente.

“A da sjutradan kudim kad se ne ponašaju u skladu sa onim što očekujem da oni rade”, kazao je Spajić, odgovarajući na pitanje predsjednika kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijela Živkovića da li smatra da bi, zbog neusvajanja izvještaja o radu tužilaštva u Skupštini, vrhovni državni tužilac Milorad Marković trebalo da podnese ostavku, prenose Vijesti.

Živković je, govoreći o krivičnim prijavama koje je protiv pojedinaca iz PES-a u Tužilaštvu, pominjao predsjednik parlamenta Andrija Mandić, pitao Spajića da li je bio pozvan da da izjavu u tužilaštvu.

Mandić je kazao da nije rekao da bilo koga od poslanika PES-a drže u ladicama, navodeći da se “manipuliše sa tim ladicama”.

Pozvao je poslanike da, ukoliko smatraju da je potrebno, pokrenu inicijativu za smjenu VDT-a.

On je kazao da kao Vlada treba da podrže rad Tužilaštva, navodeći da je do sada taj rad bio takav i da se nada da će tako biti i ubuduće.

Replicirajući Spajiću, Živković je pitao zašto se promijenilo mišljenje PES-a u nekoliko dana, jer su ranije govorili da nisu zadovoljni radom Tužilaštva i da ga neće podržati.

Istakao je da je, koliko zna, jedan od predmeta protiv predstavnika PES-a koji je u ladicama, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) “već spakovalo”.

Živković je rekao da je Marković izabran u Vladi, da ga je izabrala većina i prelomio Mandić, a da Spajić govori da nema političkog pritiska na Tužilaštvo, pišu Vijesti.

“Očigledno ste nešto tražili od tog tužilaštva. Kako niste zadovoljni, treba vam novi tužilac koji će se dodatno obračunavati sa opozicijom i predstavnicima medija”, rekao je Živković.

Andrija Mandić je rekao da se niko nikome ne miješa u nadležnosti, niti je on VDT-a za dvije godine nazvao.

“Ništa nisam tražio ni od njega, ni od (Vladimira) Novovića. Sve akcije Tužilaštva se svedu na priču o nekom telefonu, kešu, sitnicama, su ispod nivoa na ono što su radili nekadašnji lideri DPS-a i sa njima spregnuti članovi kriminalni klanovi. Zato sam govorio da smo nezadovoljni Tužilaštvom”, rekao je Mandić.

Istakao je da narod traži pravdu i zna ko su “krupne ribe”, ali za Miodraga Lekića (NSD) utvrđuju da li je imao 1,20 ili 1,15 procenata alkohola u krvi kada je oštećeno neko vozilo.