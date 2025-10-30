Predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić odgovaraće danas na pitanja poslanika u okviru redovnog Premijerskog sata, koji će u Skupštini Crne Gore početi u 12 časova.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Poslanici su pripremili pitanja iz oblasti ekonomije, razvoja, bezbjednosti, migracione politike i infrastrukturnih projekata.

Potpredsjednik Skupštine i poslanik Bošnjačke stranke Mirsad Nurković interesovaće se za projekat ski centra na Štedimu u Rožajama, ističući njegov značaj za razvoj turizma i lokalne ekonomije. On je od premijera zatražio da precizira u kojoj fazi se nalazi realizacija projekta, koji su rokovi za završetak radova, kada se očekuje otvaranje centra za posjetioce, koliko je do sada utrošeno sredstava i koji su tenderi raspisani ili planirani u ovoj godini, piše CdM.

Nurković traži i odgovor da li projekat teče u skladu sa planiranom dinamikom i postoje li eventualna kašnjenja i razlozi za njih.

Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović pitaće premijera da li su, kako je naveo, napadi na bezbjednosni sektor izraz očaja i panike političko-kriminalnih struktura koje su, po njegovim riječima, decenijama upravljale državom kao privatnim posjedom.

Poslanica Posebnog kluba Radinka Ćinćur fokusiraće se na imigracionu politiku Vlade, podsjećajući da Evropska komisija traži usklađivanje viznog režima Crne Gore sa politikom EU. Ćinćur će tražiti odgovor koji su konkretni planovi Vlade za uvođenje reda u, kako je ocijenila, nekontrolisani priliv stranih državljana, kojih već sada ima oko 20 odsto stanovništva.

Predsjednik Demokratske partije socijalista Danijel Živković pitaće premijera da li smatra da bi, u slučaju da izvještaj o radu tužilaštva ne dobije podršku većine u Skupštini, vrhovni državni tužilac Milorad Marković trebalo da podnese ostavku.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić interesovaće se za ključne planove i ciljeve koje 44. Vlada namjerava ostvariti u preostale dvije godine mandata.

Poslanica Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović pitaće Spajića da li raspolaže preciznim podacima o doseljavanju državljana Turske u Crnu Goru, kao i da li se analiziraju moguće posljedice po demografsku strukturu i tržište nekretnina.

Kaluđerović traži da Vlada preduzme mjere radi pune kontrole i zaštite nacionalnih interesa, uz poštovanje evropskih standarda.

Šef poslaničkog kluba Građanskog pokreta URA Miloš Konatar pitaće premijera šta je Vlada preduzela da spriječi rast cijena proizvoda i usluga. On je naveo da su, po njegovom mišljenju, odluke o povećanju poreza i akciza doprinijele inflaciji, slabljenju kupovne moći građana i narušavanju poslovnog ambijenta, navodi CdM.

Poslanica Demokratske narodne partije Jelena Kljajević interesovaće se za benefite koje Vlada očekuje od širenja poslovanja aviokompanije Wizz Air u Crnoj Gori i potencijalne koristi za građane i privredu.

Predsjednik Kluba poslanika Socijaldemokrata i predstavnik Evropskog saveza Boris Mugoša pitaće premijera koje je mjere Vlada preduzela u proteklih šest mjeseci da suzbije rast cijena.

On će zatražiti komentar na podatke da je godišnja inflacija u Crnoj Gori najviša u posljednjih 16 mjeseci i dvostruko veća nego u zemljama eurozone.

Mugoša ističe da je porast cijena hrane u Crnoj Gori gotovo dvostruko veći nego u EU, a medicinskih usluga čak četiri do četiri i po puta.