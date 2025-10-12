Da je proces trebalo da bude inkluzivniji, mišljenja su i u građanskom pokretu URA.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ukoliko ne bude iznenađenja, gotovo da je izvjesno da Jovan Jovanović i Mirjana Radović neće imati dovoljno glasova za izbor sudija Ustavnog suda u prvom krugu. Poslanici Bošnjačke stranke, ni po koju cijenu, kaže za Radio Crne Gore Admir Adrović, neće dati podršku predloženim sudijama.

“Iako znamo da ćemo biti optuženi, da mi sabotiramo proces evropske integracije zato što nećemo podržati ovaj predlog, ja mislim da je upravo suprotno. Oni koji su insistirali na ovakvim rješenjima nisu doprinijeli da se završi ovaj proces i mogu slobodno da kažem da oni nisu ispunili očekivanje naših evropskih partnera”, kaže on.

Zato Adrović poziva da se sjedne za sto i pronađe rješenje koje će dovesti do kompletiranja Ustavnog suda, prenosi CdM.

“Kao što znate, dvije trećine poslanika ne mogu se obezbijediti ni iz jedne partije, kamoli bez dogovora sa svim konstituentima. Mislim da treba da se uključe i opozicija, i manjinske partije, i vladajuće partije, tako da jedino na taj način možemo doći do kraja ovog procesa”, istakao je.

Izvršni direktor Zoran Mikić kazao je da im je žao što, kako kaže, kolege iz parlamentarne većine nisu bile inkluzivne u ovom procesu.

“I što nisu više vremena posvetili razgovorima sa opozicijom. Inkluzivnost u ovom procesu izostaje ovog puta i od strane predsjednika države Jakova Milatovića koji se nije konsultovao kako sa poslanicima, tako ni sa šefovima poslaničkih klubova. I imajući sve ovo u vidu, građanski pokret URA još uvijek nije zauzeo konačan stav o glasanju za sudije Ustavnog suda.”, istakao je Mikić.

Uradiće to, kaže Mikić u oči glasanja u Parlamentu na sastanku poslaničkog kluba, odnosno na glavnom odboru partije početkom naredne sedmice.

Ističe Mikić da parlamentarna većina neozbiljno pristupa jednom tako važnom pitanju kao što je izbor sudija Ustavnog suda.

“Međutim, nažalost, oni u ovom procesu i u ovom pitanju pristupaju prije svega kao trgovini, tako da je evidentno da oni vrlo vjerovatno nemaju većinu da izaberu sudije Ustavnog suda”.

Ni nezavisna poslanica Radinka Ćinćur ne očekuje izbor sudija u prvom krugu. Svoj stav iskazuje jasno.

“Meni je žao što kompetencije nisu došle do izražaja, što javnost više ne zna o svim ljudima koji su se prijavili za sudije Ustavnog suda. Jedan od kandidata koje je Ustavni odbor predložio nema pravosudni ispit. Znači, po meni je to zaista jedan veliki problem i ja lično neću podržati takvog kandidata”.

Da parlament ne smije imati luksuz da ne dođe do izbora sudija, poručuje poslanik većine Nikola Rovčanin iz Demokrata.

Ako ne u prvom, kaže, biće proces okončan u drugom krugu.

“Bez obzira na pesimizam koji se ovih dana pojavljuje u medijima i u crnogorskoj javnosti, ja očekujem definitivno visok stepen odgovornosti svih poslanika prilikom glasanja. I očekujem da izaberemo sudije Ustavnog suda jer podsjećam da smo od 13 kandidata većinom glasova izabrali najbolje kandidate”, kaže Rovčanin.

Sjednica na kojoj bi trebalo da se glasa o predloženim kandidatima za sudije Ustavnog suda zakazana je za utorak, prenosi CdM.