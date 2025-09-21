Govoreći o evropskom putu naše države, Milatović napominje da jedino on postavlja pitanje dinamike procesa, a da je najveća odgovornost na Vladi Crne Gore.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Ne možemo pričati o Crnoj Gori kao atraktivnoj investicionoj destinaciji, kada imate nefunkcionalan Ustavni sud. Ne morate ništa drugo da gledate. Svaki kredibilan investitor neće ulagati u Crnu Goru i tu se sva priča završava, poručuje, u razgovoru za RTV Nikšić, Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore. Govoreći o evropskom putu naše države, Milatović napominje da jedino on postavlja pitanje dinamike procesa, a da je najveća odgovornost na Vladi Crne Gore, kako prenosi RTNK.

Često svjedočimo riječima parlamentarne većine koje nijesu u saglasju sa njihovim djelima, smatra predsjednik Crne Gore. U intervjuu za RTV Nikšić, ističe da je parlamentrana većina htjela da ima konstruktivan odnos prema Ustavnom sudu danas bi imali funkcionalan Ustavni sud.

“Sve što smo vidjeli u posljednje dvije godine kada je u pitanju odnos parlametarne većine i Ustavnog suda je želja da se Ustavni sud politički kontroliše. Čini mi se da sam na političkoj sceni, kao činilac usamljen u odbrani nezavisnosti naših institucija”, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, možemo zaključiti iz svega što se dešava, da je karakter vlasti u djelima – praksa iz prošlosti.

“Umjesto da smo dobili suštinske promjene u karakteru nove vlasti u izgradnji i odbrani nezavisnih institucija, mi smo dobili samo zamjene u kontekstu potrebe da se institucije kontrolišu. Vlast ne želi da Ustavni sud profunkcioniše, jer žele da ga oni kontrolišu“, kaže Milatović.

To što poslanici parlamentarne većine nijesu izglasali dnevni red i nijesu htjeli da uđu u raspravu i dijalog u kontekstu prijedloga za sudiju Ustavnog suda, Milatović vidi kao neodgovorno ponašenje.

“Nijesu uopšte htjeli da odlučuju o predlogu kandidata. Oni su pobjegli od svoje obaveze. Sada postoji pravna analiza da li su to poslanici uopšte imali pravo da urade – da li su ugrozili ustavno pravo predsjednika države? Ostavljam tu debatu pravnicima. Ono što je rezultat cijele priče je neodgovorno ponašanje prema Crnoj Gori, Ustavnom sudu i evropskom putu“, ističe Milatović.

Milatović kaže da je izabran od građana Crne Gore i jedino njima polaže račune.

“Interesuje me javi interes, interes građana. Ne prihvatam da budem dio političkih i partijskih igara koje su na uštrb građana. U tom kontektu sam i kritikovao broj članova Vlade jer je rezultat trulih partijskih kompromisa”, kazao je Milatović.

Govoreći o evropskom putu Crne Gore, kaže da je zatvoren jedan broj poglavlja, da se ima pozitivan trend, ali da smo taj trend uvijek imali.

“Od kada je počela priča o evropskim integracijama, ista je poruka – Crna Gora je predvodnica, prvi ćemo ući u EU. Ali uvijek se postavljalo pitanje dinamike. To pitanje jedino danas u Crnoj Gori postavljam ja. Da li je dovoljno ovo što smo do sada uradili? Mislim da nije”, mišljenja je Milatović.

“Nema dovoljno jasne političke volje da se neke stvari i pitanja zaokruže. Stvari se moraju ubrzati ukoliko želimo da budemo u EU do 2028. godine. Najveća odgovornost je na Vladi Crne Gore. A ne mislim da Vlada i parlamentarna većina punim kapacitetima i snažnom političkom voljom rade na tom cilju. Jedno su riječi, drugo djela. To fali političarima u Crnoj Gori – da sa riječi pređu na djela”, napominje Milatović.

Komentarišući ekonomske prilike u državi, predsjednik Crne Gore kaže da imamo zabrinjavajuće podatke.

“Usporavanje ekonomskog rasta, a uz to imamo najveću inflaciju u Evropi. Dodatan je problem pad prihoda od turizma. Imamo negativnu situaciju i sa stranim direktnim investicijama. Ne vidim da neko to prvo konstatuje a onda nam kaže šta preduzima da bi se neke od tih stvri ispravile i unaprijedile. Ne vidim nikoga iz Vlade Crne Gore da govori o održivoj strategiji ekonomskog razvoja”, kaže on.

Predsjednik je stava da moramo podržati domaću proizvodnju i poljoprivredu sa znatno većim subvencijama.

“Subvencie za prizvodnju povrća, voća, žitarica, mlijeka i mlječnih proizvoda. To je jedini način da zadržimo ljude na selu. To je Evropa uradila davno. Evropska unija je priča o subvencijama. Jaz uvoza i izvoza u Crnoj Gori je najveći u prethodnih 30 godina. U tom smislu mislim da smo najmanje konkuretna zemlja u Evropi“, kaže Milatović.

Poručuje da „ne možemo pričati o Crnoj Gori kao atraktivnoj investicionoj destinaciji, kada imate nefunkcionalan Ustavni sud”.

“Ne morate ništa drugo da gledate. Svaki kredibilan investitor neće ulagati u Crnu Goru i tu se sva priča završava”, zaključuje predsjednik.