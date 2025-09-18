On se u Podgorici sastao sa evropskim poslanicima koji učestvuju u radu Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Parlamentarna većina želi da ključni problem - izbor sudija Ustavnog suda - riješi do kraja oktobra, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

„Uskoro će sjednica Ustavnog odbora koji će predložiti kandidate za sudije Ustavnog suda, a koji će se birati na sjednici parlamenta, tada će se glasati i o kandidatu predsjednika. Mislim da će to imati dobar rezultat, kako bi se izbjegla blokada Ustavnog suda. Ako smo mogli da obezbijedimo dvije trećine glasova za izborno zakonodavstvo, obezbijedićemo i za ovo pitanje makar tri petine“, poručio je Mandić, kako je saopštio njegov kabinet.

Rekao je da na pronalaženju rješenja rade svi – i vlast i opozicija.

„Očekujem da će u oktobru, novembru i decembru izvjestilac gospodin Marjan Šarec imati samo dobre vijesti iz Crne Gore“.

Mandić je istakao dragocjenu pomoć Delegacije EU u Crnoj Gori kada je u pitanju izborno zakonodavstvo.

Podsjetio je da je Vlada jedan broj zakona poslala Briselu, da ti zakoni imaju oznaku "plava zastavica", što znači da imaju brzu prohodnost u Skupštini te da će se, čim Brisel da sugestije, o njima glasati.

„Imamo jasan cilj, mi bi voljeli da je taj proces zavrsen juče, ali ako već nije, zašto čekati pet godina ako se to može završiti za godinu – dvije. EU ima mnogo protivnika i mislim da je važno da EU pošalje poruku da je živa i da se širi, a Crna Gora može biti ta poruka”, rekao je Mandić..

Predsjedavajući POSP-u Tomas Vajc je ocijenio da je progres Crne Gore vidljiv te "pohvalio rad Skupštine koji, kako je rekao, pokazuje jedinstvo cijele zemlje, naročito što se tiče Evropske unije", piše u saopštenju.