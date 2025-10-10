Kako su dalje naveli, podsjećaju da su zajedničkim naporima, u proljeće ove godine, odbranili Veliku plažu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U zajedničkom saopštenju koje, povodom potencijalnog korišćenja najznačajnijih resursa Opštine Ulcinj, potpisuju Nova Demokratska Snaga FORCA, Demokratska partija (DP), Demokratska Unija Albanaca (DUA), Demokratski Savez u Crnoj Gori (DSuCG), Ujedinjena Reformska Akcija (URA), Demokratska Partija Socijalista (DPS)i Evropski savez, ističe se da resursima ove opštine mogu i moraju upravljati isključivo građani Ulcinja, njihova lokalna samouprava i nadležne institucije u javnom interesu.

“Polazeći od evropske prakse, poštovanja zakona i načela transparentnosti, te uvažavajući ranije usvojene zaključke Skupštine opštine Ulcinj, naglašavamo da ne postoji nikakva zakonska mogućnost da se najvrjedniji resursi Opštine stave na raspolaganje bilo kojem biznismenu, pojedincu ili kompaniji bez sprovođenja propisanih procedura”, jasni su oni.

Kako su dalje naveli, podsjećaju da su zajedničkim naporima, u proljeće ove godine, odbranili Veliku plažu.

“Te još jednom izražavamo duboku zahvalnost nevladinom sektoru, međunarodnim partnerima i brojnim građanima širom Crne Gore koji su nesebično podržali naše aktivnosti”, istakli su.

Ipak, kako dodaju, izgleda da borba još nije završena.

“Pa apelujemo na sve da ne povlače pojedinačne poteze nego da udruženim i zajedničkim snagama sačuvamo resurse i stavimo ih u funkciju građana na najbolji mogući način, kako bi služili sadašnjim, ali i budućim generacijima”, naglasili su.

Ukazuju da se vizija razvoja Ulcinja se ne može graditi pojedinačno i stihijski shodno volji pojedinaca iz zemlje ili inostranstva, ma ko to bio, već isključivo u saradnji sa lokalnom samoupravom – onako kako zakon nalaže i realnim javnim interesom.

“Potpisnici su saglasni da i kada je riječ o Šaskom jezeru koje je takođe jedan od bisera Opštine Ulcinj, ali i Crne Gore, prirodno i kulturno blago od međunarodnog značaja, bez obzira na vlasničku strukturu tog područja, strateški razvoj tog lokaliteta mora biti definisan od strane Opštine Ulcinj u dogovoru sa lokalnom zajednicom”, poručuju.

Uvjereni da će, kako kažu, netransparentni, ishitreni i ucjenjivački nasrtaji na njihov grad i njegove resurse ostati u prošlosti, pozivaju sve aktere i zainteresovane strane da zajedno razvijaju Ulcinj.

“U skladu sa jednoglasno usvojenim principima i obavezujućim dokumentima koji su plod širokog društvenog konsenzusa”, zaključili su.