Osnovni sudu u Beranama donijeće u zakonskom roku odluku o oduzimanju spomen-obilježja Pavlu Đurišiću, koje se nalazi u konaku manastira Đurđevi stupovi.

Izvor: Printscreen RTS

To je “Vijestima” saopštila portparolka beranskog Osnovnog suda Ana Radunović.

Ona je potvrdila da je tom sudu 8. oktobra dostavljen predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama za oduzimanje spomenika Đurišiću – četničkom komandantu i ratnom zločincu.

“Predlog je dostavljen na postupanje nadležnoj sudiji Dubravki Popović. Odluka po predlogu biće donijeta u zakonskom roku”, rekla je Radunović.

Predsjednik beranskog suda Ivan Došljak pojasnio je u utorak da se postupak privremenog oduzimanja predmeta može pokrenuti isključivo na predlog državnog tužioca, o kom sud odlučuje rješenjem, u skladu sa članom 85 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), prenose Vijesti.

Tim članom je, između ostalog, precizirano da će se “predmeti koji se po Krivičnom zakoniku imaju oduzeti ili mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku”, na predlog državnog tužioca, a rješenjem suda privremeno oduzeti i predati na čuvanje sudu, ili će se na drugi način obezbijediti njihovo čuvanje. Navedeno je i da rješenje o privremenom oduzimanju predmeta sadrži naziv suda koji donosi rješenje i pravni osnov za privremeno oduzimanje predmeta.

Ako sud naloži oduzimanje spomenika ozloglašenom četničkom komandatnu, taj zadatak obaviće policija.

Policija je 1. oktobra pokušala da zaplijeni kip, nakon rješenja koje je tog dana donio sud po zahtjevu tužilaštva, ali ga nije pronašla tamo gdje su tužioci tvrdili da se nalazi - u konaku beranskog manastira Đurđevi stupovi. Policija je dan kasnije obavijestila sud o tome, koji je potom pisao tužilaštvu, pišu Vijesti.



U konaku manastira Đurđevi stupovi od polovine avgusta nalazi se bronzana statua s likom četničkog komandanta. Ona je tu prenesena iz crkve u Gornjem Zaostru, gdje je premještena nakon što je uklonjena s postamenta u tom beranskom selu, gdje je otkrivena 8. avgusta.

Spomenik Đurišiću otkrio je mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, a statua je uklonjena istog dana u poslijepodnevnim satima. Nezakonito obilježje tada su sklonili mještani po, kako su tvrdili, “prethodnom dogovoru s policijom”. Đurišićeva statua prebačena je tada u Crkvu Svete mati Paraskeve, a nadležna inspekcija je, uz asistenciju policije, naknadno srušila postament obilježja.

Otkrivanje spomenika izazvalo je burne reakcije u javnosti, a posebno nakon napada na ekipe “Vijesti” i “Pobjede”, koje su pokušale da zabilježe kako statuu Đurišiću uklanjaju mještani Gornjeg Zaostra.