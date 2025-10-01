Policija je odmah obavijestila sud o novonastaloj situaciji, i čeka njegovu reakciju, rekao je sagovornik.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Beranski policajci postupili su po odluci suda da oduzmu spomenik četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću iz manastira Đurđevi stupovi, ali ga nisu našli u dijelu prostorija u manastirskom kompleksu koji su pretražili, saznaju “Vijesti”.

“Policajce je dočekao iguman i starešina manastira Danilo Trpčevski sa sveštenstvom i dozvolio policijskim službenicima da pregledaju konak, ali oni tamo nisu našli spomenik. Iguman je kontaktirao telefonom mitropolita Metodija i on je policajcima rekao da u manastiru postoje prostorije od kojih samo on ima ključ”, rekao je sagovornik iz vrha policije koji je upoznat sa dešavanjima u Beranama.

Metodije je navodno rekao policijcima da rješenje treba da glasi na starješinu manastira, odnosno njega, a ne na igumana starješinu konaka, jer u dio prostorija samo on ima pristup.

Policija je odmah obavijestila sud o novonastaloj situaciji, i čeka njegovu reakciju, rekao je sagovornik.

Sagovornik Vijesti je rekao da se Trpčevski izvinjavao policajcima koji su došli na lice mjesta zbog objava na društvenim mrežama kojima je vrijeđao policiju koja je bila ispred manastira.

Trpčevski je u međuvremenu te objave izbrisao.

Vanraspravno vijeće Osnovnog suda u Beranama uvažilo je ranije danas žalbu tamošnjeg Osnovnog tužilaštva da se privremeno oduzme spomen-obilježje Đurišiću.

Predsjednik suda Ivan Došljak ovu odluku obrazlaže time što spomen obilježje može biti dokaz u krivičnom postupku koji se vodi protiv Vujadina Dobrašinovića iz sela Gornje Zaostro na čijem je imanju 7. avgusta spomenik Đurišiću postavljen.

Shodno sudskoj odluci, starješina Manastira Đurđevi Stupovi, Danilo Trpčevski, dužan je da preda spomenik policiji, a ako to odbije biće kažnjen 1.000 eura ili u konačnom kaznom zatvora.

Prema istoj odluci, oduzeti spomenik se predaje na čuvanje Regionalnom centru bezbjednosti “Sjever”, Odjeljenju bezbjednosti Berane, prenose Vijesti.

Rješenje izvršava Uprava policije Regionalni centar bezbjednosti “Sjever”, Odjeljenje bezbjednosti Berane.