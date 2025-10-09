Sada je na sudu da odluči da li će donijeti novo rješenje kojim bi policija dobila zadatak da pronađe i zaplijeni kip

Izvor: Printscreen RTS

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama uputilo je juče Osnovnom sudu novi zahtjev za privremeno oduzimanje spomenika ozloglašenog četničkog komandanta Pavla Đurišića, saopštila je za Vijesti rukovoditeljka tužilaštva Jadranka Mićović.

Sada je na sudu da odluči da li će donijeti novo rješenje kojim bi policija dobila zadatak da pronađe i zaplijeni kip. Policija je 1. oktobra, po prethodnom rješenju, pokušala da ga zaplijeni u konaku manastira Đurđevi stupovi, ali ga tamo nije zatekla.

Tada su policijske službenike dočekali iguman Danilo Trpčevski i sveštenstvo, koji su omogućili pregled konaka. Spomenik međutim nije pronađen, a mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije poručio je da postoje prostorije u manastiru na koje jedino on ima ključ i pristup.

Predsjednik beranskog suda Ivan Došljak ranije je pojasnio da se postupak privremenog oduzimanja može pokrenuti isključivo na predlog državnog tužioca, o kojem sud odlučuje u skladu sa članom 85 Zakonika o krivičnom postupku, prenosi CdM.