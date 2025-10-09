Lider i poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović biće član Odbora za bezbjednost i odbranu.

Izvor: Vlada Crne Gore

To je odlučeno na današnjoj sjednici Administrativnog odbora parlamenta, prenose Vijesti.

Usljed rotacije poslanika te partije, ostavke na poslaničku funkciju podnijeli su Ana Novaković Đurović i FIlip Adžić, a zamijenili su ih Milena Vuković i Zoran Mikić.

Mikić će zamijeniti Abazovića u Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, a biće član i Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za turizam, poljoprovredu, ekologiju i prostorno planiranje.

Vuković će u narednom periodu biti članica Administrativnog odbora, a u Odboru za rad i socijalno staranje će zamijeniti kolegu Miloša Konatara, dok će on biti član Odbora za evropske integracije.