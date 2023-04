"Osjećam da stvari polako izmiču kontroli, i da ovaj Odbor mora zauzeti stav. Niko više ne zna ko je policajac, tužilac, kriminalac, ili je sve to - tri u jedan. Ovo opasno podsjeća na vrijeme za koje sam mislio da je za nama", istakao je Milan Knežević.

Skupštinski Odbor za bezbjednost i odbranu donio je danas odluku da kontrolno sasluša predstavnike Vlade, Tužilaštva i sektora bezbjednosti povodom dešavanja u tom sektoru.

Odbor će na sjednici zakazanoj za 13. april saslušati premiera Dritana Abazovića, ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, načelnika Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića, doskorašnjeg direktora Uprave policije (UP) Zorana Brđanina, vršioca dužnosti (v. d.) direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Borisa Milića i koordinatora Biroa za operativnu koordinaciju (BOK) organa obavještajno-bezbjednosnog sektora Marka Kovača.

Prošlog mjeseca uhapšeno je više pripadnika UP, među kojima i pomoćnik direktora UP za organizovani kriminal Dejana Kneževića, zbog sumnje za saradnju s kavačkim kriminalnim klanom.

Odbor je prvi dio današnje sjednice održao u tzv. gluvoj sobi, gdje je razmatrao Izvještaj Vijeća za nacionalnu bezbjednost za period 13. jun - 13. decembar 2022. Međutim, Izvještaj nije dobio podršku poslanika (tri su glasala za, tri protiv, jedan uzdržan).

Odbor je podržao Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani, Izvještaj o radu Odbora za 2022 i Plan parlamentarnog nadzora za 2023.

Sjednici nisu prisustvovali poslanici Demokratske partije socijalista (DPS), Socijaldemokrata (SD) i Bošnjačke stranke (BS), koji uz kolege iz Socijaldemokratske partije (SDP) i albanskih stranaka ne učestvuju u radu Skupštine i njenih tijela otkad je ona sredinom marta raspuštena ukazom odlazećeg predsjednika države Mila Đukanovića.

Tok sjednice:

"Situacija u bezbjednosnom sektoru je sve gora i gora, i dosta je strepnji u vezi s tim da li određene institucije sistema nadležne za borbu protiv organizovanog kriminala polako ulaze u monopolističke faze" - poručio je na današnjoj sjednici Odbora predsjednik tog skupštinskog tijela i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF), Milan Knežević.

On je rekao da je zbog hapšenja visokih policijskih službenika bio u obavezi da zakaže sjednicu, „čuvajući i Odbor i sebe od politizacije, jer se sve dešavalo između dva kruga predsjedničkih izbora“.

„Interesantno je da smo na Odboru ispratili već dva direktora ANB-a, ispratili direktora UP, i na dnevnom nivou proživljavamo haos u bezbjednosnom sektoru, pa mi se nekad čini da je sadržajnije biti u Bahmutu i Hersonu, nego na sjednicama Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Zbog toga sam danas glasao protiv izvještaja Vijeća, jer je jasno da tu ne postoji nikakva saradanja između UP, Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), SPO-a, da se božije zore ne zna ko s kim sarađuje, ko je bio na Skaj aplikaciji...“, istakao je Knežević.

On je podsjetio da je uhapšeni pomoćnik direktora UP Dejan Knežević prisustvovao kontrolnim saslušanjima pred Odborom, i da je članove tog tijela obavještavao o aktivnostima policije na suzbijanju organizovanog kriminala.

„Opšti utisak je da ko god dođe na ovaj Odbor iz bezbjednosnog sektora - ili će biti smijenjen ili uhapšen. Veće su vam šanse da budete smijenjeni ili uhapšeni ako dobijete diplomu ili zahvalnicu, kao što je Knežević dobio od Abazovića. Osjećam da stvari polako izmiču kontroli, i da ovaj Odbor mora zauzeti stav. Niko više ne zna ko je policajac, tužilac, kriminalac, ili je sve to - tri u jedan. Ovo opasno podsjeća na vrijeme za koje sam mislio da je za nama“, naglasio je Knežević.

On je rekao da Odbor mora da zauzme stav „prema činjenici da je UP, prema naredbama o istrazi i tvrdnjama SDT-a, dominantno kriminalizovana“.

„To podriva nacionalnu bezbjednost... Izjave Brđanina su uznemirjuće, pošto tvrdi da je trpio ozbiljne pritiske od vlada Zdravka Krivokapića i Abazovića. Nije logično da jedan čovjek dobija ordenje od premijera, učestvuje u sjednicama Odbora, vodi najvažnije policijske akcije, a onda biva ekspresno uhapšen zato što postoje osnovi sumnje da je pripadnik organizovane kriminalne grupe (OKG). Zato mi nije bilo ni logično kad je uhapšen Rade Milošević, a hvalili smo se rezultatima njegovog rada dok je bio direktor Uprave prihoda i carina“, saopštio je.

Konatar: Ordenje neće nikoga abolirati

Poslanik Građanskog pokreta (GP) URA Miloš Konatar, rekao je da će podržati predlog o kontrolnom saslušanju čelnik bezbjednosnog sektora. Ocijenio je da Kneževićeva priča o Abazoviću „nije korektna“.

„Nikad veći rezultati u borbi protiv kriminala nisu ostvareni nego otkad je Abazović tu. Je li moglo bolje i više - o tome možemo da razgovaramo. Ali ovo što je urađeno su istorijski rezultati. Kamo sreće da sljedeće vlade imaju rezultate kao vlade od 4. decembra (2020. godine)“, istakao je.

Govoreći o Dejanu Kneževiću, poslanik GP URA je saopštio da je pomoćnik direktora UP odlikovan jer je rukovodio hapšenjem vrha kavačkog klana

„Nijedno odlikovanje nikoga neće abolirati ako krši zakon i radi protiv države Crne Gore. To što danas radimo ispravno i dobro, ne znači da nećemo napraviti grešku ubuduće. Ako je napravimo, treba da odgovaramo“, poručio je Konatar.

Knežević: U Abazovićevoj Vladi sjedi ministar kod kog je Lazović u kabinet dolazio s flašom rakije

Knežević je odgovorio da ništa nije usmjereno protiv Abazovića, već da smatra da je premijer u obavezi da bude pred Odborom „jer je stanje alarmantno“

„Knežević je odlikovan zbog akcije prema kavačkom klanu, a onda optužen da pripada istoj OKG. Tu postoje nelogičnosti o kojima treba da dobijemo informacije. Previše je nepoznanica koje uznemiruju javnost. Mislim da Abazović nije uopšte kriv zbog te situacije, ali je predsjednik Vijeća i funkcionalno je najodgovorniji za ovo šta se dešavalo“, naveo je.

Knežević tvrdi da u Abazovićevoj Vladi „sjedi ministar kod kog je (bivši pomoćnik direktora UP) Zoran Lazović dolazio s flašom rakije u kabinete i kancelarije“.

„Da li je to doprinos demontaži? Postoji ministar, ako bude neophodno reći ću ko je to. Nemojte da kažem koji su linkovi i veze iz Krivokapićeve i Abazovićeve vlade bili s ljudima iz ranijeg bezbjednosnog sistema. Samo sam pomenuo slučaj Lazovića, ali ne smatram da je to nešto loše jer on (Lazović) nije ni osumnjičeni, ni optuženi“, istakao je predsjednik Odbora.

Knežević tvrdi da je bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić najdgovorniji „za iznošenje informacija iz SDT-a", a koje se tiču saradnje s Europolom.

„Neka saznanja koja je iznosio na zatvorenim sjednicama, kasnije su se pojavila na jednom portalu... Pitanje je koliko je ko spreman da krene u demontažu unutar Tužilaštva, sudova, ali i Vlade“, dodao je.

Konatar: Saopštite kod kog ministra je dolazio Lazović; Knežević: Kod ministra koji je bio na vašoj koalicionoj listi

Na insistiranje Konatara da saopšti kod kog ministra je dolazio Lazović, Knežević je odgovorio da je to "ministar koji je bio na vašoj koalicionoj listi“.

"Možete da vratite video-nadzor i kamere. Ne mogu vam sad reći je li rakija bila šljiva ili 'trinaestojulka'... Ne mislim ništa loše, Lazović nije optužen ni osumnjičen, ima pravo da donese kod nekoga flašu pića. Ako ima bića krivičnog djela, nek me privede glavni specijalni tužilac, a ja ću reći. Zamislite da je meni Lazović donio flašu rakije. Uhapsili bi me zajedno s rakijom...", rekao je.

Konatar je odgovorio da Abazović i ministri iz GP URA nemaju namjeru ništa da kriju.

"Uradili smo sve da se 'razbiju' sve OKG, i da se 'razbiju' ljudi koji su im pružali podršku", zaključio je.