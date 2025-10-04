"Ovo kažem jedino da bih stao u zaštitu policajaca koji su sprovodili istragu, jer u ovoj državi, gledajući kroz sudstvo, pravde nema", naveo je Abazović naglašavajući da je veliki interes bio da se ovaj slučaj zataška.

Komentarišući jučerašnju oslobađajuću presudu optuženima za prokopavanja tunela do Višeg suda, poslanik i lider URA Dritan Abazović je kazao da je to zaista za rubriku vjerovali ili ne.

"Crnogorsko sudstvo je odavno krahiralo i dotaklo dno", ocijenio je Abazović u autorskom podkastu "Petak sa Dritanom" dodajući da su protiv okrivljenih priloženi brojni dokazi, prenosi Antena M.

To se, kako ocjenjuje, jasno vidi.

"Vrijeme će pokazati. Ovo je klasičan kiks sudske grane vlasti, ni prvi ni posljednji. Mi smo besudna zemlja", naveo je Abazović zaključujući da su osobe koji su bile nadležne u Agenciji za nacionalnu bezbjednost za slučaj Tunela, kada je prokopan, napredovali u službi tokom mandata aktuelne 44. Vlade.