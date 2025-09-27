Predsjednik Građanskog pokreta (GP) URA Dritan Abazović rekao je da se u ovom trenutku kriminalci u Crnoj Gori osjećaju sigurno i lagodno, dok se građani osjećaju nesigurno i ne vide "ruku države" u borbi protiv kriminala.

Kako je saopšteno iz GP URA, Abazović je to kazao na otvaranju nove sezone podkasta "Petak sa Dritanom".

"Stalno raste broj žrtava kao posljedica obračuna kriminalnih klanova. Mislim da će rat klanova u Crnoj Gori da se nastavi i da ljudi koji vode bezbjednosni sektor nemaju kapacitet, strategiju ni znanje da se tome stane na kraj. Pravdanje da sudovi ne rade svoj posao je donekle tačno, ali oni ga nijesu radili ni 2023. godine, pa tada nismo imali nijedno kriminalno ubistvo na ulicama Crne Gore", rekao je on.

Abazović je, kako se navodi, dodao da aktuelni rukovodioci bezbjednosnog sektora ne mogu postići bolje rezultate jer ovako postavljen sistem ne pogađa kriminalce.

"Kako da razvijamo turizam kad se puca u hotelima sa pet zvjezdica, kad imamo ubistva tokom glavne turističke sezone i, nažalost, ovo posljednje dvostruko ubistvo na Cetinju?", upitao je Abazović.

Na pitanje gledalaca da li je jedino rješenje otići iz zemlje, Abazović je kazao da razumije svakog mladog čovjeka koji tako razmišlja.

"Ja ipak sam u nekom kontraritmu. Ostajte djeco ovdje i borite se da iskoristimo sve ono što Crna Gora ima, a drugi nemaju. Vjerujem u jako lijepu budućnost naše države. Vrlo sam optimističan i ne bih se bavio ovim poslom da ne vjerujem da se stvari mogu promijeniti umnogome na bolje", istakao je Abazović.

Iz GP URA su dodali da je Abazović je ponovio važnost donošenja dugoročne strategije i definisanja destinacijskog menadžmenta koji se ne bi mijenjao sa političkim promjenama.

Kazao je da je turistička sezona prošla dobro u odnosu na ukupne okolnosti: "U svakom slučaju, dobro smo prošli koliko smo radili za turizam. Vlada Crne Gore nije preduzela nikakvu aktivnost u vezi sa sezonom, imali smo haos sa plažama, kupalištima, tenderima, nismo imali specifičnu promociju, a imali smo mnogo antireklame."

Abazović je podsjetio da je zamisao programa GP URA "Turizam Crna Gora 365" donošenje dugoročne strategije koja bi obezbijedila da Crna Gora bude turistička destinacija tokom cijele godine.

Jedna od predloženih aktivnosti jeste kartica "I love Montenegro".

"Turistička privreda bi trebalo da napravi karticu za svakog gosta koji bi postao ambasador Crne Gore u turizmu. Svi subjekti bi bili uključeni u sistem i davali popust od 5 do 10 odsto na proizvode i usluge u ugostiteljskim objektima", naveo je Abazović, navodi se u saopštenju.

Dodao je da bi sezona mogla da se produži uvođenjem specijalnog sertifikata za ugostiteljske objekte koji rade tokom cijele godine, jer mnogi funkcionišu samo četiri ili pet mjeseci.

"Važno je da objekti rade 365 dana, uz pomoć države kroz poreske i druge olakšice. To bi motivisalo vlasnike da budu fokusirani na posao i marketing, da privuku goste u različite krajeve. Poseban značaj imao bi ovaj program za sjever Crne Gore, koji ima i ljetnju i zimsku sezonu", objasnio je.

Kao drugu ključnu stvar istakao je destinacijski menadžment:

"Država treba da okupi stručnu javnost i definiše prioritete u turizmu za narednih 10 ili 20 godina. Ti prioriteti bi važili bez obzira na promjene vlasti. To bi nam pomoglo da znamo kakav turizam želimo: masovan ili elitni, nautički, zimski, zasnovan na događajima tokom cijele godine. Strategija bi omogućila da napravimo plan kako da olakšamo dolazak turista za događaje koje smatramo prioritetnim", rekao je Abazović.

On je kazao i da Crna Gora mora koristiti svoje jedinstvene prednosti:

"Jedna od njih je Filermosa, za koju turisti, ali ni naši građani, ne znaju dovoljno. Kombinovanje vjerskog i opšteg turizma moglo bi donijeti veliki uspjeh. Pored toga, spuštanje žičare s vrha Lovćena na Cetinje, uz valorizaciju kulturnog i religijskog nasljeđa, napravilo bi pravi ‘bum’ u Crnoj Gori. Već naredne godine očekujemo milionitog putnika na Žičari, što je ogroman uspjeh za tri godine. Izgradnja drugog dijela žičare, od Lovćena ka Cetinju, otvorila bi mogućnost da ljudi posjete unikatne sadržaje koji se ne mogu naći na drugim destinacijama", poručio je Abazović i pozvao javnost da ponudi ideje za unapređenje turizma.

Abazović je ocijenio da Ministarstvo turizma loše radi svoj posao, ali je izrazio očekivanje da će znati iskoristiti sve ponuđene ideje Pokreta URA za dobrobit države i građana, s obzirom na to da je prihod od turizma ključan za budžet.

On je, nakon radne posjete Kini, za koju je rekao da je ukazala ogromno poštovanje prema Crnoj Gori, najavio da bi naredne godine mogli očekivati značajan broj turista sa tog tržišta.

"Vjerujem da će u 2026. dio ljudi koji posjećuju Evropu doći i u Crnu Goru. Dobio sam uvjeravanja da će se na rutama poput Italije i nekih udaljenijih zemalja naći i Crna Gora. Ako se to desi, uradili smo sjajnu stvar jer ćemo dobiti dio ogromnog kineskog tržišta", rekao je Abazović.

"Ukazali su ogromnu čast Crnoj Gori. Pokazali su respekt prema institucijama, ne prema meni lično. Ta zemlja je napravila ogromne napretke u tehnologiji, ekonomiji, infrastrukturi, bez obzira na to šta ja mislio o njihovom političkom sistemu. Prijatno sam iznenađen kako razmišljaju o biznisu i turizmu", zaključio je Abazović, navodeći da je u Kinu bio pozvan kao predavač na univerzitetu.