Odluka da referendum bude održan 14. decembra dobila je podršku odbornika koalicije “Za budućnost Zete”, Demokrata, Demokratske partije socijalista (DPS) i nezavisnih odbornika Nikole Rajovića i Lidije Panić.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Skupština opštine Zeta jednoglasno je usvojila odluku o raspisivanju lokalnog referenduma radi izjašnjavanja građana o izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, prenosi Dan.

Odluka da referendum bude održan 14. decembra dobila je podršku odbornika koalicije “Za budućnost Zete”, Demokrata, Demokratske partije socijalista (DPS) i nezavisnih odbornika Nikole Rajovića i Lidije Panić.