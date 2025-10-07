On je ovo kazao odgovarajući na pitanje odbornika Evropskog saveza Miloša Maškovića u Skupštini Glavnog grada o tome koje će korake preduzeti Podgorica kako bi se obezbijedio početak realizacije projekta.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

„Za ovo postrojenje ne postoji alternativa. Kreditna sredstva KfW banke i grant kroz WBIF instrument dostupni su do kraja godine, što jasno govori da se početak radova ne može prolongirati. Dodatno, zatvaranje pregovaračkog poglavlja 27 u procesu pristupanja EU nameće pritisak i imperativ da se postrojenje instalira na definisanoj lokaciji u Botunu, u okviru industrijske zone KAP-a. Svako razmišljanje o promjeni lokacije značilo bi dodatno vrijeme i odlaganje“, kazao je Mujović.

Prema njegovim riječima, iako svi parametri ukazuju da postrojenje neće negativno uticati na životnu sredinu, zabrinjava protivljenje lokalnog stanovništva.

„Koliko god da je ovo spasonosno ekološko rješenje, naročito za Moraču, Skadarsko jezero i vodoizvorište Bolje sestre, koliko god da je planirana tehnologija testirana i priznata širom Evrope, stav mještana Botuna izaziva posebnu brigu. Tvrdnje da će rad postrojenja biti veći problem od bazena crvenog mulja pokazuju neracionalan otpor“, rekao je gradonačelnik, javlja Standard.

Mujović je dodao da su nepovjerenje i sumnje stanovnika posljedica višedecenijskih negativnih iskustava sa KAP-om.

„Rad KAP-a i bazeni crvenog mulja ostavili su teške posljedice. Pored toga, loša komunikaciona strategija projekta, nedovoljna uključenost lokalne zajednice i neadekvatna prva verzija Elaborata o procjeni uticaja stvorili su nepovjerenje i otpor mještana, koje nije lako prevazići“, istakao je on.

Gradonačelnik je naglasio da je pokušao pronaći rješenje za izmještanje dijela postrojenja, ali da to nije bilo moguće.

„Dalje aktivnosti vodićemo u dva pravca – dobijanje građevinske dozvole i uslova za izmještanje dalekovoda ‘Zagorič–Gornja Zeta’ i nastavak razgovora s mještanima kako bismo otklonili sve nedoumice. Vjerujem da će razum nadvladati politiku“, kazao je Mujović.

Ukoliko ipak dođe do fizičkih prepreka, dodao je, Vlada će morati da se uključi.