Potpredsjednik Vlade i predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić napisao je na Fejsbuku da njegova majka koja je čitav život provela radeći i podižući svoju porodicu zajedno sa njenim pokojnim suprugom, ono što ima želi da ostavi djeci i unučadima.

Izvor: Vlada CG

On se oglasio nakon medijskih izvještaja da je njegova majka Vesna Bečić, zajedno sa rođakom Lukom Bečićem, potpisala je ugovor o zajedničkoj izgradnji sa budvanskom firmom "Bonila“ DOO. Njima je, kao suinvestitorima, data saglasnost da u bečićkom naselju Tršljikovica podignu dvije višespratnice, kako prenosi RTCG.

Komentar Bečića prenosimo integralno:

"Već decenijama, još od djetinjstva, ista ekipa je na istom mjestu, na okupu, svake godine, Bogu hvala, brojnija sa novim nasljednicima. Tu nas uvijek dočeka naša majka sa čuvenim tradicionalnim jelima, u našoj kući, na imovini koju je naslijedila od svog muža i koju su zajedno sticali mukotrpnim radom. To je bila i to decenijama jedina kuća u tom brdovitom dijelu Bečića.

Onda su posljednjih godina počele da niču zgrade na sve strane. Ogromna izgradnja, naseljavanje, desetine višespratnica i ogromnih zgrada oko nas, do toga da bi zgrade koje se trenutno grade u nesposrednoj blizini i našu porodičnu kuću okružile zidovima. U toj situaciji, majka je prihvatila predlog rođaka, sa kojima se graničimo, da se i ona priključi zajedničkom projektu, jer su oni svakako našli investitora, i planirali da ulože svoju zemlju. Šta to znači? Da uloži ono što je naslijedila, zemlju i kuću, a za uzvrat da dobije oko 12% izgrađenog predmetnog objekta. Dakle, niti gradi, niti ulaže pare, niti ima 92 apartmana, niti će ih imati. Najveći dio pripada investitoru, zatim rođacima koji ulažu veću zemlju. Njoj pripada za naslijeđenu kuću sa više apartmana i zemlju, koju je uložila, gore navedeni, i to najmanji dio izgrađenog. Isto kao što hiljade crnogorskih porodica rade kada se odluče da valorizuju svoju imovinu odnosno nasledstvo.

I šta je smisao svega? Da jedna majka, koja je čitav život provela radeći i podižući svoju porodicu zajedno sa našim pokojnim ocem, ono što ima ostavi djeci i unučadima. A mi smo, Bogu hvala, brojna porodica, pa će jednog dana od tog nasljedstva predaka, njenoj djeci i njenim unučadima, pripasti u prosjeku po jedan apartman. To je cijela istina", rekao je Bečić.