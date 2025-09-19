Riječ je o parceli sa kućom u vlasništvu Vesne Bečić, majke potpredsjednika Vlade i lidera Demokratske Crne Gore Alekse Bečića, kao i parcelama u vlasništvu rođaka Luke Bečića.

Generalna direktorica Direktorata glavnog državnog arhitekte Mirjana Đurišić dala je saglasnost na dopunjeno idejno rješenje koje su dostavili budvanska firma "Bonila" DOO, Vesna i Luka Bečić, kojim se daje zeleno svjetlo da se u bečićkom naselju Tršljikovica izgradi apartmanski turistički objekti, dvije zgrade od po sedam i osam etaža sa 92 apartmana, prenose Vijesti.

To se navodi u rješenju u koje su "Vijesti" imale uvid.

"Daje se sagasnost podnosiocima zahtjeva 'Bonila', Vesni i Luki Bečić na dopunjeno idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju turističkog objekta - apartmanski blok kategorije tri zvjezdice u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana 'Bečići' ukupne bruto razvijene građevinske površine 6.318,10 kvadratnih metara. Ukupna površina pod objkektima je 980 kvadrata, faza A predviđa izgradnju objekta garaža, prizemlje pet spratova i potkrovlje (G+P+5+Ps) i faza B objekat garaža, suteren, prizemlje, pet spratova i potkrovlje (G+S+P+5+Ps)", navodi se u rješenju glavne državne arhitektice.

Kako se pojašnjava, smjernicama DUP "Bečići" na urbanističkim parcelama od kojih je sastavljena lokacija za građenje, moguće je planirati smještajne kapacitete - pansionski i apartmanski smještaj, apartmane za izdavanje i slično.

Maksimalna površina pod objektima, kako je to predviđeno DUP "Bečići" je 1.631 kvadrata, maksimalna bruto građevinska površina objekta na ovoj lokaciji je 6.380,44 kvadrata, a preporučena spratnost je prizemlje tri i prizemlje i četiri sprata, koja nije obavezujuća, uz mogućnost planiranja podzemnih etaža.

"Objekat je projektovan u okvirima propisanih građevinskih linija. Minimalan procenat zelenih površina na parceli nije propisan, a idejnim rješenjem je planirano ozelenjavanj. Projektovano je 97 parking mjesta sa 92 apartmana", navodi se u rješenju.

Naglašava se da arhitektonsko oblikovanje, volumeni i materijalizacija objekata su usklađeni sa smjernicama DUP "Bečići", odnosno izdatim urbanističko-tehničkim uslovima.

"U cilju očuvanja mediteranskog ambijenta, kao i tradicionalnih karaktera izgradnje kao i arhitekture postojećih objekata na predmetnoj lokaciji primijenjeni su principi savremenog arhitektonskog i likovnog izraza karakterističnog za urbani gradski prostor mediteranskog karaktera. Predviđena je primjena prirodnih, lokalnih građevinskih materijala prije svega građevinskog kamena za oblaganje hodnih površina, a široka primjena kamena predviđena je i prilikom uređenja slobodnih površina na parceli. U obradi fasada predviđene su svijetle boje u skladu sa podnebljem - bijela, braon, ali i žuta i crvena", piše, između ostalog, u obrazloženju rješenja koje potpisuje Đurišić.

Uvidom u katastarsku evidenciju i list nepokretnosti, Vesna Bečić je nasljeđem postala vlasnica prizemne porodične stambene zgrade od 123 kvadrata, te dvorišta od 500 kvadrata i dvije manje građevinske parcele od po 53 i 16 kvadrata. U katastarskoj evidenciji upisan je i teret da kuća nema dozvolu.

Vesna i Luka Bečić, kako se navodi u katastarskoj evideniciji, jer je na nepokretnostima upisan teret, zaključili su 16. maja ove godine ugovor o zajedničkoj izgradnji sa firmom "Bonila DOO".

"Ugovor o zajedničkoj izgradnji između 'Bonila' DOO kao investitora i Vesne i Luke Bečić kao suinvestitora", piše u zabilježbi neposredne izvršnosti notarskog zapisa.

Aleksa Bečić je u jednom od svojih javnih istupa istakao da ga posebne uspomene vežu ga za njegovo selo Zetu, ali i za Bečiće. Njegov pokojni otac, kako je tada kazao, je napravio je kuću u Bečićima želeći da osnaži plemenske veze i upravo iz tog budvanskog naselja njegova majka je pošla na Cetinje da ga rodi kad je za to došlo vrijeme, pišu Vijesti.

"Moja majka je posljednje mjesece trudnoće provodila u Bečićima. Budva tada, kao ni sada, nije imala porodilište, tako da je izbor bio Kotor ili Cetinje. Meni je zadovoljstvo što sam se rodio na Cetinju i što sam tamo ugledao život", kazao je Bečić u emisiji "Upoznajte parlamentarce" na Parlamentarnom kanalu RTCG emitovane prije tri godine.