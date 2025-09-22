Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) tvrdi da državna sekretarka Dragana Kažanegra Stanišić ima pristup klasifikovanim podacima stepena tajnosti potrebnog za obavljanje poslova iz njene nadležnosti.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

MUP je odgovorio “Vijestima” i navodi da su apsolutno netačni navodi predsjednika Opštine Budva Nikole Jovanovića, da državna sekretarka nije prošla bezbjednosne provjere.

“Jer da nije, u skladu sa utvrđenim principom ovog menadžmenta, ne bi ni obavljala poslove državne sekretarke”, tvrdi MUP.

Oni nisu direktno odgovorili na pitanje kada je Kažanegra Stanišić dobila rešenje o pristupu tajnim podacima jer su to, kako su pojasnili, tajni podaci, prenose Vijesti.

“U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka, Direkcija za zaštitu tajnih podataka vodi evidenciju o podacima i informacijama koja su predmet vašeg pitanja, a ista predstavljaju tajni podatak i na njih ne možemo odgovoriti”, naveli su iz MUP-a.

Načelnica Službe za opšte poslove i finansije Direkcije za zaštitu tajnih podataka Ljiljana Lakić nije odgovorila da li Kažanegra Stanišić ima pristup tajnim podacima, pojašnjavajući da u skladu sa članom 72 stav 1 Zakona o tajnosti podataka, takve informacije su tajni podatak.

“U stavu 2 tog člana, precizirano je da su ove vrste evidencija tajni podatak, čiji se stepen tajnosti određuje u skladu sa ovim zakonom, te je shodno tome i informacija o podnijetom konkretnom zahtjevu za izdavanje dozvole, tajni podatak. Napominjemo, da su ove vrste evidencija, koje se vode u Direkciji za zaštitu tajnih podataka, označene stepenom tajnosti ‘POVJERLJIVO’”, navodi Lakić, pišu Vijesti.

Agencija za nacionalnu bezbjednost nije odgovorila “Vijestima” da li je Kažanegra Stanišić prošla bezbjednosne provjere.

Jovanović je prije dva dana na X mreži napisao da državna sekretarka MUP-a “nikada nije prošla bezbjednosnu provjeru i da nema pravo pristupa tajnim podacima”, što je Kažanegra Stanišić demantovala.

Jovanović je naveo i da je državna sekretarka MUP-a “pala i na vetingu” u toj instituciji.

“Ministarstvo ovim putem jasno poručuje da se svaki postupak odvija strogo u skladu sa zakonom i pod kontrolom nadležnih institucija, te da ne postoji prostor za proizvoljna tumačenja ili dezinformacije”, naveli su iz MUP-a, prenose Vijesti.

Direkcija za zaštitu tajnih podataka Crne Gore je odgovorna za zaštitu i sigurnost klasifikovanih informacija. Direkcija obezbeđuje jasne smjernice o tome ko i pod kojim uslovima može da ima pristup klasifikovanim informacijama, kao i proceduru za izdavanje i povlačenje dozvola za pristup.