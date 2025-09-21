On je dodao da se licemjerstvo Demokrata, čiji je Kažanegra Stanišić funkcioner, najbolje vidi na primjeru Detaljnog urbanističkog plana (DUP) Bečići.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović saopštio je danas da potpredsjednica Demokratske Crne Gore i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), Dragana Kažanegra Stanišić uporno pokušava da obmane javnost i prikrije sopstvene slabosti, prense Vijesti.

"Ali istina je jasna. Ona nikada nije prošla bezbjednosnu provjeru i nema pravo pristupa tajnim podacima. Dakle, osoba koja je 'pala na vetingu' posljednja je koja može drugima držati lekcije o kredibilitetu", istakao je Jovanović u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da se licemjerstvo Demokrata, čiji je Kažanegra Stanišić funkcioner, najbolje vidi na primjeru Detaljnog urbanističkog plana (DUP) Bečići.

"Godinama su uzbunjivali javnost da je taj plan 'kriminalan' i da ga treba ukinuti. Predlog za ukidanje plana je bio ultimatum u lokalnoj skupštini koje su Demokrate stavile na dnevni red i glasale da se stavi van snage. One koji nisu glasali za ukidanje su nazivali DPS poslušnicima i izdajnicima. A danas, gle čuda, po tom istom 'kriminalnom' planu, njihov lider Aleksa Bečić zida dvije zgrade sa 92 stana i 97 parking mjesta, površine 6.318,10 kvadratnih metara. Ako je DUP kriminal, šta je onda ovo, moralni sunovrat ili čist interes? Teško da se izgradnja apartmansko-turističkog kompleksa u Bečićima može podvesti pod javni interes ili će biti da Demokrate svoje lične interese doživljavaju kao opšte. Pa se sad postavlja logično putanje, da li će Kažanegra podnijeti krivične prijave protiv svog lidera koji želi da gradi dvije zgrade po kriminalnom planu?", poručio je Jovanović.

On je kazao da "umjesto da radi posao za koji je plaćena, Kažanegra se bavi opsesivnim prikupljanjem mojih snimaka i izjava".

"Žao mi je što toliko spinuje javnost, jer bih je inače predložio za svog biografa kad već vodi dosije o meni. Postavlja se pitanje samo da li ista ovo radi u svojstvu državne sekretarke MUP-a zloupotrebljavajući svoj službeni položaj u političke svrhe. Posebno je opasno što iz nedostatka argumenata pokušava da podigne međunacionalne tenzije. Nekad su Demokrate ponavljale 'Pobjede, a ne podjele'. Danas im je očito primjerenija matrica: 'Podjelama do pobjeda'. Te je politika ekstremno opasna po društvo, a građani Budve i Crne Gore je neće prihvatiti. Sadašnja matrica Demokrata je jasna. Dok Bečić zida zgrade, Kažanegra zida podjele. To je njihov zajednički projekat", napisao je Jovanović na Iksu.

Po njegovim riječima, vrijeme političke trgovine, spinova i jeftinih predstava je prošlo.

"Građani jasno vide ko nudi budućnost a ko pokušava da raspiruje stare sukobe. Moja politika je razvoj Budve i Crne Gore, a ne pretparačke priče kojima me bezuspješno pokušava diskreditovati državna sekretarka koja nema ni minimum kredibiliteta u svom resoru. Najbolje o svima nama govori politika koju vodimo i rezultati podrške kod građana. Moram podsjetiti da Dragana Kažanegra Stanišić nikada nije pobijedila ni na mjesnim izborima, a danas se predstavlja kao moralni autoritet Crne Gore. To je uvreda za građane. Njena politička karijera je kao i snimci koje plasira: montirana, kratkog daha i bez ozbiljnog sadržaja. Najmanje pravo da sudi drugima ima osoba koja sama nije položila osnovni test povjerenja države a to je bezbjednosna provjera", naveo je Jovanović, pišu Vijesti.

On je dodao - "kad smo već kod objavljivanja materijala, javnosti stavljam na uvid krivičnu prijavu protiv sekretarke MUP koja godinama nezakonito koristi tuđi stan iako je obećala da će ga napustiti do oktobra 2024.godine".

"Ovaj slučaj najbolje govori o njoj. Ne govore njene riječi, nego njena djela. Ta djela su neistine, bezakonje i uzurpacija. U kontekstu Crne Gore (i regiona), veting znači provjera porijekla imovine, integriteta i profesionalne odgovornosti javnih funkcionera. To je mehanizam kojim se otkriva da li neko koristi položaj za ličnu korist, da li posjeduje imovinu koju ne može opravdati i da li svojim ponašanjem kompromituje instituciju koju predstavlja. Upravo ovakvi slučajevi, kakav je sa Draganom Kažanegrom, pokazuju zašto je veting potreban. Jer ako neko na visokoj funkciji u MUP-u bespravno koristi tuđu imovinu, izbjegava obaveze i skriva se iza funkcije, onda to jasno govori i o njenom integritetu i o sistemu koji to toleriše", kazao je Jovanović.

Kažanegra Stanišić je ranije danas poručila da amnezija Jovanovića govori da se on stidi ranijih postupaka.

Ona je prije toga pozvala predstavnike Demokratske partije socijalista (DPS) i Građanskog pokreta URA da imaju iste aršine i da, kao u slučaju predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića, osude i ponašanje Jovanovića koji je prije nekoliko godina bio na okupljanju na kome se navodno uz gusle pjevala pjesma "Od glave Zete do grada Spuža", a u kojoj su i stihovi "leleču Turci, kukaju bule".

Kažanegra Stanišić je u emisiji "Načisto" na TV Vijesti, emitovanoj u četvrtak, objavila snimak s portala CDM od 2. septembra 2020. godine, na kome se vidi da na guvnu, najvjerovatnije u manastiru iznad Budve, guslar pjeva tu pjesmu. Prisutna su dvojica sveštenika Srpske pravoslavne crkve (SPC), nekoliko građana, dijete, kao i Jovanović, koji je tada bio šef kabineta tadašnjem predsjedniku Opštine Budva Marku Batu Careviću.

Jovanović je ranije, povodom toga, rekao da ne zna o kom se događaju radi, te da sumnja u autentičnost snimka, pišu Vijesti.

Kazao je i da mu "nije poznato o kom snimku se radi i na koji način se potvrđuje autentičnost istoga".

"To što je državna sekretarka MUP-a i funkcionerka Demokrata iznijela navodni 'snimak', a znamo da od ANB-a nije dobila pozitivnu procjenu za pristup tajnim podacima i dan-danas zbog postojanja bezbjednosnih rizika nema pristup tajnim podacima, dovoljno govori samo po sebi. Shodno tome, vrlo je sporan taj kredibilitet kao izvor za iznošenje nekakvih 'istina'", rekao je ranije Jovanović.