Potpredsjednica Demokratske Crne Gore Dragana Kažanegra Stanišić optužila je pojedine nevladine organizacije da sputavaju borbu protiv kriminala.

Izvor: Demokratska Crna Gora

Ona u saopštenju nije navela na koje nevladine organizacije misli.

Te NVO, prema tvrdnji Kažanegra Stanišić, "štite promotere kriminala u Policiji i Vojsci Crne Gore".

Potpredsjednica Demokrata je kazala i da su te NVO "najbolje pokazale svoje pravo lice na prekjučerašnjem skupu na Cetinju".

"Tamo su, bez trunke stida, ponosno stali ispred lika i djela Nena Kaluđerovića, čovjeka osumnjičenog za najteža krivična djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije, čovjeka koji je učio kavačke mafijaše kako da spaljuju tijela pobijenih građana Crne Gore. Njih ćete uvijek čuti kada treba stati u zaštitu predstavnika kavačkog i škaljarskog klana u institucijama sistema, i nikada ih nećete čuti osim kada napadaju časne funkcionere i državne službenike koji se bore protiv narko-mafije, duvanske mafije, eko-mafije i uličnih dilera i drugih oblika kriminala", saopštila je Kažanegra Stanišić.

Dodala je da je njihova misija jasna "da kriminalce prikazuju kao heroje, a borce protiv kriminala kao krivce".

"Svim časnim i hrabrim službenicima koji svakog dana razbijaju kriminalnu hobotnicu i koji na hibridno djelovanje mafije odgovaraju još jačom borbom protiv kriminala, upućujemo najveće poštovanje i zahvalnost. Oni su danas štit države i slobode svakog poštenog građanina. Buku su ovi 'čuvari procedure' pravili i kada se smjenjivao Milivoje Katnić, tvrdeći da zakon nije ispoštovan. A kada su dva suda, u konačnim presudama, potvrdila zakonitost njegove smjene, zauvijek su zaćutali, vjerovatno stideći se svojih nedjela i svojih veza. Danas ih najviše boli častan i hrabar direktor Uprave policije, očigledno zato što se, između ostalog, bori i protiv građevinske mafije, protiv onih koji su mislili da će zauvijek živjeti od biznisa Svetozara Marovića. Zato oni mrze svakog poštenog građanina i svakog časnog funkcionera ove zemlje, jer nemaju desetine miliona koje su oni sticali na razne prljave načine", tvrdi Kažanegra Stanišić.

Kazala je i da je svim tim organizacijama "danas advokat bivši policajac suspendovan zbog malverzacija sa gumama".

"Ta činjenica najbolje govori i o njima i o onome što zastupaju, sistemsku zaštitu kriminala i otvoreni napad na državu. Ovo nije borba protiv bilo koje organizacije ili pojedinca, ovo je borba protiv sumnjivih milionera koje se kriju pod tim imenom. I zato im poručujemo: možete braniti mafijaše, možete napadati časne ljude, možete izmišljati laži, ali ne možete zaustaviti odlučnu borbu protiv kriminala koja je počela i koja će se voditi do kraja", piše u saopštenju.