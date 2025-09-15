Jovanović je objavio na društvenoj mreži Iks odgovor Markovića iz jula mjeseca.

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović pozvao je Vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića da odgovori da li sada misli da je osnovni državni tužilac Žarko Pajković postupao objektivno i zakonito u predmetu koji se vodi protiv braće Mitrovića zbog napada na prvog čovjeka Budve.

"Javno pitam VDT Milorada Markovića da li je danas siguran da je postupajući tužilac u predmetu Žarko Pajković postupao objektivno i zakonito? Šta danas ima da nam saopšti VDT povodom činjenice da je tužilac Pajković zbog ovog slučaja podnio 'neopozivu ostavku na tužilačku funkciju'? Da li VDT zna, a morao bi po funkciji znati, koja je nedjela u ovom postupku uradio tužilac od pogrešne kvalifikacije izvršenih krivičnih djela, do pustanja na slobodu 2 od 3 napadača koji imaju status BIL lica, do uticaja na sudstvo da se okrivljeni saslušaju bez mene kao oštećenog i advokata. Da li je ostavku podnio jer nije mogao da isporuči obećano-puštanje na slobodu Jova Mitrovića višestrukog povratnika u izvršenju teških krivičnih djela i da mu obezbijedi odredjivanje mjere kućnog pritvora. Koristim priliku da obavijestim VDT da je stav tužilaštva kojim inače on rukovodi kao vrhovna instanca na zahtjev da se pripadniku OKG Jovu Mitroviću ukine zatvorski pritvor i odredi kućno zadržavanje bio NE PROTIVIMO SE. Ovom prilikom pitam VDT da li će, kad se sve ovo i mnogo toga još ispostavi, priznati grešku i svoje neprofesionalno postupanje i podnijeti ostavku. Klupko se odmotava…", napisao je Jovanović.