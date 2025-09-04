Dodao je da je od samog početka pravosudnog epiloga ukazivao "na propuste i relativizaciju čitavog slučaja":

Izvor: Budva naš grad

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović saopštio je da je skandalozno da o današnjem pretresu u Osnovnom sudu u Kotoru nije bio upoznat ni on ni njegov pravni zastupnik, te takvo postupanje ocijenio skandaloznim.

"Ukoliko su tačne informacije koje su objavljene na portalu Vijesti i u nekim drugim glasilima da se danas održalo ročište pred Osnovnim sudom u Kotoru u kojem su iskaze dali osumnjičeni pripadnici OKG Budvanska koji su izvršili napad na mene, a po optužnom predlogu ODT, ukazujem da bi tako nešto predstavljalo brutalno kršenje pravila postupka jer o istom nismo obaviješteni ni ja kao oštećeni niti moj pravni zastupnik. O tome nismo primili poziv za koji je obavezna lična dostava po pravilima postupka i isti nisu mogli biti saslušani u našem odsustvu. Ukoliko su se opisane radnje desile, onda postoji očigledna namjera da se po užurbanom receptu, brutalno gazeći pravni poredak, čitav slučaj ekspresno završi iza zatvorenih vrata i to bez učešća oštećenje strane i javnosti", naveo je Jovanović u uzjavi dostavljenoj "Vijestima".

Dodao je da je od samog početka pravosudnog epiloga ukazivao "na propuste i relativizaciju čitavog slučaja":

"Gdje se želi minimizirati organizovani napad više lica i jasno je da iza svega stoji politička pozadina NSD koja izgleda i upravlja sudskim postupkom. Saslušanjem optuženih koji su funkcioneri i aktivisti stranke Andrije Mandića na ovakav način je krajnje skandalozno i pritivzakonito do mjere da ukoliko se zaista desilo zahtijeva hitnu reakciju sudstva i tužilaštva koji ne bi smjeli da ostanu nijemi na ovako grubo kršenje pravila postupka i političku instrumentalizaciju", rekao je Jovanović.

Budvani, braća Jovo, Vidak i Milorad Mitrovići negirali su danas pred sutkinjom Osnovnog suda u Kotoru Ninom Bulajić krivična djela koje im na teret stavlja Osnovno državno tužilaštvo- nanošenje teških tjelesnih povreda i nasilničko ponašanje prema predsjedniku Opštine Budva Nikoli Jovanoviću.

Portparol Osnovnog suda u Kotoru, sudija Veljko Bulatović potvrdio je "Vijestima" da su na današnjem pretresu saslušani okrivljeni Jovo,Vidak i Milorad Mitrović, te da je za 19. septembar zakazan pretres na kome će biti saslušan oštećeni Nikola Jovanović.