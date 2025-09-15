Poslanici u Skupštini Crne Gore danas nisu usvojili dnevni red čija je jedina tačka bila predlog predsjednika države Jakova Milatovića da se za sutkinju Ustavnog suda izabere advokatica Mirjana Vučinić.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Glasalo je 59 poslanika - za je glasalo 21, 38 uzdržanih. Glasova protiv nije bilo, kako prenose Vijesti.

Da bi bila izabrana na tu poziciju, bilo je potrebno da je podrže 54 od ukupno 81 poslanika. Ukoliko ne bi dobila većinu, išlo bi se u drugi krug odlučivanja, u kom joj potrebno 49 glasova parlamentaraca.

Prema ranijim pisanjima "Vijesti", Vučinić je imala male šanse da bude izabrana na tu funkciju. Demokrate su se izjasnile da predlog neće podržati, a prema nezvaničnim informacijama, nije imala ni podršku najjače vladajuće partije - Pokreta Evropa sad (PES).

Predlog Milatovića za njen izbor nalazi se u "fioci" najvišeg zakonodavnog doma od sredine maja, a početkom semptembra je zatražio da se Skupština o tome izjasni na vanrednom zasjedanju, kako prenose Vijesti.

Ustavni sud radi u krnjem sastavu, s obzirom da trenutno ima četvoro od sedam sudija, koliko bi ukupno ta institucija trebalo da ih ima.