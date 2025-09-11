Vučinić, prema nezvaničnim informacijama, nema, osim Demokrata, ni podršku najjače vladajuće partije - Pokreta Evropa sad (PES) premijera Milojka Spajića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Advokatica Mirjana Vučinić, koju je za sutkinju Ustavnog suda predložio šef države Jakov Milatović, ima, kako trenutno stvari stoje, male šanse da bude izabrana na tu funkciju u ponedjeljak, kad bi o tome trebalo da odlučuje parlament, pišu Vijesti.

Vučinić, prema nezvaničnim informacijama te redakcije, nema, osim Demokrata, ni podršku najjače vladajuće partije - Pokreta Evropa sad (PES) premijera Milojka Spajića.

“Vijestima” je to indirektno saopštio izvor iz vrha te stranke. On nije konkretno odgovorio na pitanje hoće li poslanici PES-a dići ruke za izbor Vučinić, već je podsjetio na stav jednog od potpredsjednika Vlade i visokog funkcionera Demokrata Moma Koprivice, koji je krajem jula poručio da je kandidatkinja - advokatica komapnije Bemaks, te da skupštinari “koji su tu gdje jesu na bazi zalaganja za borbu protiv kriminala, treba da se dobro zamisle”.

“Ustavni sud odlučuje o ustavnim žalbama na rješenja o određivanju pritvora pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa, i o ustavnosti Zakona o SDT-u (Specijalno državno tužilaštvo), koji su napale interesne grupe u cilju bespravne diskvalifikacije tužilaca upućenih u SDT... Ukoliko Bemaks ima zastupnika u sastavu Ustavnog suda, to je čist konflikt interesa i faktor pristrasnosti... Ustavnom sudu su potrebni zastupnici prava i pravde, a ne Bemaksa i raznih grupa”, naveo je Koprivica, navode Vijesti.

List je prije nekoliko dana objavio, pozivajući se na nezvaničnog sagovornika, da Demokrate neće podržati Vučinić.

Iz ostalih vladajućih partija, prvenstveno Nove srpske demokratije Andrije Mandića i Demokratske narodne partije Milana Kneževića, “Vijestima” i dalje ne odgovaraju kako će se izjasniti. Ako te stranke budu slijedile PES i Demokrate, izvjesno je da Vučinić neće dobiti fotelju u Ustavnom sudu.

Da bi bila izabrana na tu poziciju, potrebno je da je podrže 54 od ukupno 81 poslanika. Ukoliko ne dobije tu većinu, ići će se u drugi krug odlučivanja, u kom joj potrebno 49 “ruku” parlamentaraca.

I u opoziciji službeno ćute o tome kako će se njihovi predstavnici odrediti na sjednici zakazanoj za ponedjeljak (15. septembar). Izvor iz najjače opozicione stranke, Demokratske partije socijalista (DPS), tvrdi da o tome još nisu pričali, ali navodi da ne vidi posebne argumene “koji bi se mogli okrenuti” protiv Vučinić, pišu Vijesti.

Predlog Milatovića za njen izbor nalazi se u “fioci” najvišeg zakonodavnog doma od sredine maja.

U Ustavnom sudu trenutno je četvoro od sedam sudija, koliko bi ukupno ta institucija trebalo da ih ima. Dok je Milatovićev predlog pred skupštinarima, Ustavni odbor parlamenta još nije utvrdio listu kandidata za dvoje sudija, iako je oglas za ta mjesta raspisao 23. decembra prošle godine i sve kandidate saslušao sredinom marta ove. U međuvremenu, predsjednik je raspisao novi oglas za izbor jednog sudije Ustavnog suda, jer sutkinji Desanki Lopičić krajem godine ističe mandat.

Ukoliko parlament do tada ne obavi svoj posao, to znači da bi sud koji štiti ustavnost i zakonitost mogao ostati s troje sudija, čime bi mu rad bio blokiran jer ne bi mogao donositi odluke (za odlučivanje je potreban glas četvoro sudija).

Iz Evropske unije u više navrata su apelovali na zakonodavni dom da popuni upražnjena mjesta u Ustavnom sudu, prenose Vijesti.

Iz Milatovićevog kabineta u maju su, kad je predsjednik predložio Vučinić, rekli da njena radna biografija ukazuje da ta kandidatkinja posjeduje “zavidne stručne reference, koje su stečene tokom rada u više državnih organa, ali i kroz dugogodišnje bavljenje advokaturom”.

“U toku razgovora koji je predsjednik Milatović obavio s kandidatkinjom Vučinić, ista je pokazala visok stepen motivisanosti i analitičnosti”, saopšteno je tada.

Predsjednikov kabinet je naveo da je Vučinić diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 1989. godine s prosječnom ocjenom 8,44. Kazali su da je bogato pravničko iskustvo sticala u Ustavnom sudu, Fondu za zdravstvo, Upravi za nekretnine i Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, a da se od 2006. bavi advokaturom.