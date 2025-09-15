Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za danas vanrednu sjednicu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ranije je uputio zahtjev Mandiću za zakazivanje sjednice na kojoj će biti razmotren njegov predlog da Mirjana Vučinić bude izabrana za sutkinju Ustavnog suda, kako prenosi Dan.

"Na osnovu dokaza o ispunjavanju uslova za izbor i rezultata razgovora sa kandidatima, Milatović je odlučio da za sudiju Ustavnog suda Skupštini Crne Gore predloži Mirjanu Vučinić, istaknutu pravnicu - advokaticu", kazali su ranije iz Kabineta predsjednika Crne Gore.

Sjednica je zakazana za 11 sati.