Koprivica je kazao da njegova reakcija nije imala politički ton, ponajmanje revanšistički.

Nisam sporio pravo Bemaxu na advokata niti sam sporio da to bude upravo data advokatica, no s aspekta i morala, a i prava problematično bi bilo ako bi sutkinja Ustavnog suda, odlučivala o Zakonu o SDT-u, po kojem se vode postupci protiv njenih klijenata i to za šverc cigareta, kazao je potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica, kako prenose "Vijesti".