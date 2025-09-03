"Apsolutno ne želim to da branim. Dakle, to što su ucrtane stambene zgrade, na toj površini zelenoj, apsolutno i ni na koji način ne želim opravdati i braniti"

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović rekao je da Glavni grad neće dozvoliti gradnju zgrada predviđenih Prostorno-urbanističkim planom (PUP) na lokaciji u podgoričkom naselju Zabjelo gdje je Detaljni-urbanistički plan (DUP) predvidio zelenu površinu, ali i da kao racionalniju ideju vidi gradnju parka na Zabjelu na drugoj lokaciji.

Građani Zabjela izašli su ranije danas na ulice i tražili da se ispoštuje obećanje staro više od pet godina. Umjesto novih zgrada i komercijalnih objekata traže park, baš na mjestu koje je tvrde još 2018. godine bilo planirano kao zelena površina, a na brzinu usvojenim PUP-om prenamijenjeno za gradnju stambenih zgrada.

Mujović je istakao kako bi za proširenje postojećeg parka bila potrebna eksproprijacija, koja bi Glavni grad koštala do tri miliona eura, dok gradnja parka na obližnjoj lokaciji koju je predložio u nedjelju ne bi podrazumijevala troškove te vrste.

Naglasio je i da će se Glavni grad držati DUP-a te da ga ne zanima čije su parcele na lokaciji gdje je PUP planirao zgrade kojima se Zabjelčani protive.

"Apsolutno ne želim to da branim. Dakle, to što su ucrtane stambene zgrade, na toj površini zelenoj, apsolutno i ni na koji način ne želim opravdati i braniti", kazao je Mujović večeras u emisiji Reflektor na Televiziji Vijesti.

Na pitanje, je li znao za to, Mujović je rekao da nije.

Na pitanje kako je moguće da to ne zna od resornog ministra Slavena Radunovića, Mujović je kazao da ovaj PUP nije radio Glavni grad.

"Ovaj PUP je radilo resorno Ministarstvo prostornog planiranja i ono što je dobra stvar u cijeloj ovoj priči jeste što za ove dvije zgrade, odnosno za ovu takozvanu zonu centralne djelatnosti u okviru parkovske površine, nije data direktna smjernica. To ublažava cijelu situaciju", kazao je Mujović.

Na pitanje šta to znači, gradonačelnik Podgorice je rekao da to znači da tamo važi DUP.

"Dakle Detaljni urbanistički plan (DUP). I taj DUP to tretira kao zelenu površinu. Dakle, da bi se počeo proces gradnje moraju se dobiti urbanističko-tehnički uslovi. A na bazi čega izdajete urbanističko-tehničke uslove? Na bazi važećeg planskog dokumenta. Važeći je DUP", rekao je Mujović.