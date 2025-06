Donedavni član Glavnog odbora (GO) Socijalističke narodne partije (SNP) Radisav Nikić, žaliće se Statutarnoj komisiji te stranke na odluku da bude razriješen svih funkcija u njoj.

Izvor: snp

Nikić je to juče potvrdio “Vijestima”, kazavši da je njegova žalba u procesu izrade.

List saznaje nezvanično da je Nikić zbog namjere da se obrati Statutarnoj komisiji, tražio od SNP-a da mu dostavi “kompletnu informaciju” o glasanju na elektrnokoj sjednici GO na kojoj je smijenjen. On je zahtijevao da mu partija isporuči tačan broj članova GO koji su glasali za njegovo razrješenje, odnosno protiv toga, njihova imena i prezimena, kao i podatak o ukupnom broju članova GO, prenose Vijesti.

Uz to, Nikić je tražio i da mu SNP dostavi akt kojim se uređuju način i postupak utvrđivanja odgovornosti člana stranke.

GO SNP-a je prošle srijede (11. jun), na predlog šefa te partije Vladimira Jokovića, smijenio na elektronskoj sjednici Nikića sa svih funkcija, te raspustio hercegnovski odbor partije.

Doskorašnji prvi čovjek SNP-a u Herceg Novom Milan Jančić, predao je krajem prošle sedmice žalbu Statutarnoj komisiji, zahtijevajući preispitivanje odluka s elektronske sjednice GO, prenose Vijesti.

On je kao razlog za žalbu naveo tvrdnje članova GO iz Kolašina i Kotora, Milana Bulatovića i Đorđija Račića, koji su u medijima tvrdili da je neko zloupotrijebio njihove glasove, odnosno da oni nisu iskoristili to pravo, a da su se našli u listingu onih koji su se izjasnili na elektronskoj sjeednici.

Jančić tvrdi da ga je više kolega obavijestilo da se nisu izjasnili onako kako je navedeno u listingu.

“Posebno ističem da član 192 Krivičnog zakonika Crne Gore jasno definiše kao krivično djelo čin objavljivanja neistinitog rezultata glasanja, čime se, ukoliko bude potvrđeno, ugrožava integritet i zakonitost rada same partije”, kazao je on.

Iz SNP-a je nakon elektronske sjednice GO rečeno da je preko 75 odsto članova tog organa glasalo za raspuštanje hercegnovskog odbora i isključenje Nikića. Naveli su da je odbor u Novom raspušten jer njegov dosadašnji rad “nije bio u skladu s politikom i vrijednostima” te partije, što se, kažu, posebno odrazilo na posljednje rezultate na lokalnim izborima, kad je SNP prvi put u toj opštini ostao bez cenzusa. Kad je riječ o Nikiću, naveli su da je razriješen “jer je grubo prekršio demokratska načela na kojima počiva djelovanje SNP-a”.

Joković prije nekoliko dana nije želio da za “Vijesti” komentariše tvrdnje pojedinih članova SNP-a da je neko u njihovo ime glasao na elektronskoj sjednici GO.

Razrješenje Nikića i raspuštanje hercegnovskog odbora uslijedili su nakon burne sjednice GO održane u Podgorici 6. juna. “Vijesti” su dan kasnije objavile, pozivajući se na tvrdnje izvora koji je prisustvovao sjednici GO, da je na tom okupljanju došlo do prepirki i nasrtanja između članova GO, i da je sjednica nastavljena tek nakon, kako je rekao sagovornik, intervencije nekih funkcionera SNP-a koji su pozivali na spuštanje tenzija i pomirenje.

Drugi izvor tvrdio je da je na sjednici bilo “prepirki”, da je bilo “neprimjereno”, ali da “nije bila strašna drama”.

“Joković je na kraju (sjednice) uzeo riječ i isprovocirao članove koji su ga upozorili na loš rad. Bilo je priče o tome da predstojeći Kongres ne treba da bude u Podgorici, da ne treba da bude otvoren za javnost, da ne bude gostiju, da se smanji broj delegata...”, naveo je taj sagovornik.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, Joković se na sjednici verbalno sukobio s Nikićem.

Šef SNP-a je nakon sjednice GO rekao listu da je na sastanku bilo “verbalne razmjene”, ali ne i fizičkih incidenata. Tvrdio je da je sjednica tekla normalno do trenutka “kad je jedan čovjek koji piše s lažnih profila (na društvenim mrežama)” počeo da dobacuje, što je, dodaje, izazvalo reakciju drugih članova GO koji su mu odgovorili, nakon čega je došlo do “razmjene riječi”.

Ta sjednica GO održana je u susret organizaciji Kongresa SNP-a, koji je najavljen za avgust. Kandidaturu za prvog čovjeka SNP-a zasad je najavio potpredsjednik te stranke Dragoslav Šćekić. Mogućnost da mu bude protivkandidat nije isključio Joković, kome je Statutarna komisija SNP-a početkom aprila dala “zeleno svjetlo” da može biti u trci za treći mandat, prenose Vijesti.