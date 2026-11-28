Tim Henman smatra da Novak Đoković neće osvojiti više grend slemova zbog fizičkih izazova koji mu sve teže padaju s godinama.

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Srpski teniser Novak Đoković odigrao je jednu od najlošijih sezona u karijeri i nije ostvario ciljeve koje je postavio, ali to ne znači da odustaje. Đoković je osvojio samo Peking (i tako nastavio niz od 21 godine s bar jednim peharom po sezoni), međutim gledali smo ga samo u jednom grend slem finalu, dok nije uspeo ni da se plasira na Završni master su Torinu.

Šta to znači za njega za narednu sezonu, u kojoj će proslaviti 40. rođendan? Bivši britanski teniser Tim Henman ima odgovor na ovo pitanje i smatra da je bliži završetku karijere, nego osvajanju 25. grend slema o kome se toliko priča.

Prema mišljenju nekada četvrtog tenisera svijeta, Novak Đoković ne može da osvoji 25. grend slem zbog toga što su za njega sad mečevi na tri dobijena seta preveliki izazov. Smatra da zbog godina, Đoković ne može da parira mlađima od sebe, posebno kada se igraju dugi mečevi.

"Ne vjerujem da može to da ostvari. Mislim da su glavni razlog za to njegove fizičke mogućnosti. Da se tenis igra iz jednog mjesta bez kretanja, da se samo udara loptica, onda bi bez sumnje bio bar jednak ostalima, ako ne i bolji od njih. Na ovom fizičkom nivou, u partijama na tri dobijena seta u sedam mečeva na grend slemovima, mislim da je to pretežak zadatak za njegove godine", rekao je Henman o Đokoviću.

Šta dalje za Novaka?

Nekada najbolji britanski teniser Tim Henman ocijenio je doduše da Đoković treba da nastavi karijeru, uprkos tome što će teško do grend slema, dodavši da to za njega i nije najvažnije u ovom trenutku.

"Neki ljudi kažu da on daljim igranjem baca sjenku na svoju karijeru i da bi trebalo da se penzioniše, ali ja se nimalo ne slažem sa time. On je svojim uspjesima stekao pravo da igra koliko god to želi i dok uživa", rekao je Britanac i dodao: "Za mene je on najbolji teniser svih vremena. Neće igrati zauvijek i zato svi treba da uživamo dok se takmiči".

Novak igra još ove godine

Interesantno je da će Novak Đoković igrati još ove godine, pošto je egzibicioni turnir "Six Kings Slam" pomeren za kraj decembra, nakon što je prvobitno otkazan zbog napete situacije na aerodromima u Saudijskoj Arabiji.

U pitanju je turnir koji se igra za ogroman novac, a na kome će biti još i igrači poput Alkaraza i Zvereva.