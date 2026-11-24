Novak Đoković proslavio je Aranđelovdan sa porodicom, uz pjesmu 'Vidovdan' i orkestar Vlade Panovića.

Izvor: instagram.com/milenalazarevicpopovicofficial

Novak Đoković proslavio je sa porodicom krsnu slavu Aranđelovdan, a pjevačica Milena Lazarević Popović objavila je na društvenim mrežama video-snimak proslave.

Na klupi se vidi kako Đoković pjeva stihove jpsme "Vidovdan": "Ko da mi otme iz moje duše Kosovo", uz muziku orkestra Vlade Panovića, a okružen svojiom najbližima - ocem Srđanom Đokovićem i majkom Dijanom.

"Ogromna čast i zadovoljstvo biti deo proslave porodice Đoković i pjevati najboljem svih vremena uz orkestar maestra Vlade Panovića!", napisala je pjevačica na društvenim mrežama.

Porodica Novaka Đokovića obilježava Aranđelovdan (Sabor Svetog arhangela Mihaila), koji se slavi svake godine 21. novembra po gregorijanskom kalendaru. Kada god mu turnirske obaveze to dozvoljavaju, Novak dolazi u Srbiju kako bi praznik proveo u krugu najbližih, roditelja Srđana i Dijane, braće, supruge Jelene i djece. Tako je bilo i ove jeseni.

Posljednjih godina Đokovići slavu često proslavljaju u svojoj porodičnoj kući na obali Pavlovačkog jezera (nedaleko od Rume, na obroncima Fruške gore), gdje su 2024. godine praznik obilježili u mirnijoj atmosferi zbog tadašnjeg oporavka Srđana Đokovića nakon operacije.