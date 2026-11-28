Selektor Turske Ergin Ataman, komentarisao je FIBA pravila o naturalizaciji, ističući problem sa statusom Tarika Biberovića.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Selektor reprezentacije Turske Ergin Ataman je ponovo u centru dešavanja i ponovo su razlog njegove izjave, a ne rezultati na terenu. Ovog puta, o Turčinu se glasno govori zbog rasističke izjave koju je dao nedavno francuskom listu "L'Equipe" kad je bilo riječi o naturalizovanim igračima u obje selekcije.

"Ovo je moj odgovor na tekst uglednog francuskog sportskog lista "L'Equipe", koji je objavio moje kritike FIBA pravila o podobnosti igrača za nastup, okarakterisavši ih kao 'rasizam'.

Moja izjava je imala za cilj da skrene pažnju na činjenicu da Tarik Biberović, koji od djetinjstva igra u Turskoj, ima turske korijene i osjeća pripadnost ovoj zemlji, prema važećem statusu podobnosti nije u mogućnosti da predstavlja našu reprezentaciju. Upravo iz tog razloga ukazao sam i na to kako su druge zemlje imale koristi od sličnih pravila o podobnosti u uporedivim okolnostima.

Izraz 'crni igrač', koji sam upotrebio u svojoj izjavi, uobičajen je izraz u našoj košarkaškoj terminologiji i nema rasističku konotaciju. Kao trener koji je tokom svoje 30-godišnje karijere radio sa igračima svih nacionalnosti i jezika i sa njima uvijek održavao dobre odnose, želim jasno da istaknem da kategorički odbacujem ovu namjernu optužbu lista 'L'Equipe'.

Kao neko ko je oduvijek bio ponosan na svoju naciju, ko je i sam povremeno doživljavao rasizam, ali je uvijek iskazivao poštovanje prema svim nacijama, nikada ne bih mogao da podržim rasizam niti da iznesem komentar sa takvom namjerom.

Ovu izjavu podnosim javnosti na uvid", napisao je Ergin Ataman.

Šta je prethodno rekao Ergin Ataman?

Ergin Ataman u javnosti neprestano vrši pritisak da i Tarik Biberović postane košarkaš reprezentacije Turske, kao ravnopravni igrač, a ne kao naturalizovani. Iako FIBA pravila još ne dozvoljavaju da ideja Turčina bude provedena u djelo, on ne odustaje. Naravno, činjenica da Tarik bude dio nacionalnog tima je problem za Atamana jer u ekipi već broji pregršt naturalizovanih Amerikanaca.

"Razgovarali smo sa FIBA i nažalost FIBA nam je rekla da će nastaviti da se ponaša u ovoj situaciji na isti način. Nažalost Tarik će nastaviti da ima isti status kao i sada, igraće kao naturalizovani igrač", rekao je on.

"Nedavno smo posjetili FIBA zbog ovog problema, ali nažalost neće nam dozvoliti da naturalizujemo Tarika Biberovića. Kada pogledate zemlje kao Španija i Francuska, oni imaju dosta crnih igrača. To me je iznenadilo i zbog toga sam se nadao da će presuditi u našu korist. Tarik je Turčin, on je Turčin od glave do pete. Ali nažalost tako je kako je. Kao Turska, mi svima pomažemo. Niko ne organizuje FIBA omladinska takmičenja, mi se bavimo svim tim događajima. A oni nas nisu podržali u ovakvom pitanju. Naš predsednik se trudio, ali nismo mogli ništa da uradimo."

Zašto nema mjesta za Tarika u reprezentaciji?

Na Eurobasketu to jedno mjesto je dobio Šejn Larkin jer je procijenio Ergin Ataman da mu više treba plejmejker nego krilo. Ipak, daleko od toga da je Larkin bio jedini koji nije iz Turske u timu. Džedi Osman je rođen u Ohridu, majka mu je iz Novog Pazara, a odrastao je u Sarajevu gdje je počeo da igra košarku. Centar Omer Jurtseven je rođen u Uzbekistanu, dok je Erdžan Osmani Albanac iz Tropoje koji je karijeru krenuo u Prizrenu. Kenan Sipahi je rođen u Prištini, a Adem Bona je Nigerijac iz Lagosa. Skoti Vilbekin je takođe bio naturalizovan igrač jedno vrijeme, kao i Malahi Flin.

Stigao odgovor Furnijea

Reprezentativac Francuske Evan Furnije nije ostao nem na komentare Ergina Atamana. "Posljednji turnir na kojem sam igrao za reprezentaciju Francuske bile su Olimpijske igre u Parizu i svi smo rođeni u Francuskoj. Jedino je Frank Nilikina rođen u Belgiji, ali se preselio u Strazbur kada je imao tri godine", replicirao je Furnije, pa dodao:

"Što uopšte pričamo o tome? Kakve veze boja kože ima sa nacionalnošću? Zar ne možeš da budeš Francuz ako si crnac", ljutito je napisao Furnije.