Nikola Joki je odradio intervju sa jednim dječakom u Denveru i vidi se da mu je bilo baš zabavno.

Izvor: Printscreen/r/nba

Nikola Jokić nije ljubitelj intervjua, osim u nekim posebnim slučajevima. Tako je bilo i sa dječakom po imenu Havi koji ima samo 11 godina. Bio je u ulozi novinara i napravio je zabavnu priču sa Nikolom. Taj intervju je emitovan i na velikom semaforu usred meča sa Hjustonom i nasmejao je mnoge.

Prvo pitanje bilo je da mu ispriča neki vic kakav bi rekao neko ko je otac.

Nikola Jokić had the entire arena laughing with his interview with this incredible kid https://t.co/Fp3sPcxS1z — Tatiana (@Tatianaclinares)November 21, 2026

"Imaš li ti neki?", odgovorio mu je Nikola.

"Ja nisam otac, imam samo 11 godina", poručio je Havi.

"Ubijaš me", nasmijao se Jokić.

"Mrzim svoj rođendan"

Potom su obojica napravili najsmješnije face koje znaju, pa ga je onda klinac pitao šta želi da dobije za Božić.

Jokić: Mrzim poklone, mrzim svoj rođendan, voleo bih da mi niko ne šalje poruku ni ti bilo šta

Havi: Brate htio sam da ti poklonim konja, nema konja za tebe

Jokić: Promijenio sam mišljenje, stvarno volim svoj rođendan...Znači neću dobit konja?

"Čovječe, ja sam duže u Denveru nego ti"

Nastavila se tema poklona, pa ga je Jokić pitao šta to Havi želi da dobije na poklon za rođendan.