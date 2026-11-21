Pjesma "Lova" iz kultne serije "Vratiće se rode" bila je poslednji studijski snimak Šabana Bajramovića pred smrt, a iza ove neobične saradnje krije se posebna priča.

Izvor: Youtube/printscreen/Dinovizija Subotica

Kultna serija "Vratiće se rode" iznedrila je brojne trenutke koji se i posle skoro dvije decenije pamte, ali jedna muzička saradnja iza kulisa ostala je upisana kao posebno emotivan trag u domaćoj kinematografiji. Riječ je o pjesmi "Lova", koju su za potrebe serije snimili legendarni Šaban Bajramović i Skaj Vikler, a čiji je autor bio kompozitor Saša Lošić Loša.

Za kralja romske muzike ovaj projekat imao je posebnu težinu. Šaban Bajramović preminuo je 8. juna 2008. godine, a samo dva dana ranije emitovana je i poslednja epizoda serije "Vratiće se rode", pa je rad na ovoj numeri ostao zabilježen kao jedan od njegovih poslednjih studijskih snimaka pred smrt.

Lova Izvor: YouTube

Kako je nastao nesvakidašnji spoj?

Ideja da spoji nespojivo, legendu romske muzike i jednog od najpoznatijih domaćih hip-hop autora, potekla je od Saše Lošića, koji je radio kompletnu muziku za seriju. Loša je tada isticao da mu je glavni cilj bio da sačuva autentičnost obojice umjetnika.

"Kao kompozitor serije 'Vratiće se rode', radeći na ovom songu, učinio sam sve da se ne ošteti umjetnička aura gospodina Šabana Bajramovića, najveće muzičke legende sa ovog područja, i jednog od najtalentovanijih autora iz regiona Skaj Viklera", rekao je tada Lošić.

Šaban je obožavao seriju

Bajramović je poziv svog producenta Miloša Jovanovića prihvatio bez mnogo razmišljanja, jer je i sam redovno pratio seriju i bio oduševljen onim što je ekipa na čelu sa Draganom Bjelogrlićem napravila.

"Gledam seriju i baš mi se dopada. Ima tu nešto, od svega pomalo... Mislim da je Bjela napravio stvarno nešto dobro. Ne liči na druge serije, tema mi se sviđa, ne ulazi u dosadu, drži pažnju. Veoma sam zadovoljan kako zvuči pjesma „Lova“ i vjerujem da će dugo, dugo ostati da se pjeva u narodu", govorio je tada Šaban.

Ni Skaj Vikler nije krio koliko mu znači što je dobio priliku da dijeli studio sa takvim velikanom.

"Bajramović je jedini čovjek za koga je legitimno reći da je legenda. Osim njega, pravo iznenađenje za mene predstavlja poznanstvo sa Lošom, za koga mogu da kažem da je pravi jaran. Pjesma je nevjerovatan spoj i podsjeća nas na ono odakle smo došli", istakao je Vikler.

Iako je naslovna numera "A ti se nećeš vratiti", koju je Lošić otpevao sa Momčilom Bajagićem Bajagom, postala najveći hit sa albuma, pjesma "Lova" ostala je trajna uspomena na Šabana Bajramovića i jedan od najdirljivijih detalja vezanih za kraj emitovanja serije "Vratiće se rode".