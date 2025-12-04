Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da neće tražiti pomoć timskog kolege Oskara Pjastrija u borbi za šampionsku titulu u Formuli 1, u poslednjoj trci u sezoni u Abu Dabiju.

Izvor: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

Noris je prvi u šampionatu sa 12 bodova više od aktuelnog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula i 16 više od Pjastrija. Sva trojica imaju šanse za titulu, a Norisu je dovoljno da osvoji jedno od prva tri mjesta kako bi prvi put u karijeri postao prvak svijeta.

U Meklarenu važe "papaja pravila", prema kojima nijedan vozač nije favorizovan, a čelnici ekipe naveli su da namjeravaju da tako ostane i u Abu Dabiju, ali da će biti obavljeni razgovori sa vozačima.

Ukoliko Pjastri bude na boljoj poziciji od Norisa, uz dobar plasman Verstapena, spekuliše se da bi Meklaren mogao od njega da traži da pusti timskog kolegu da ga pretekne.

"To zapravo ne zavisi od mene i neću tražiti", rekao je Noris novinarima u Abu Dabiju na pitanje o timskim naredbama, prenio je Bi-Bi-Si (BBC).

"Neću da tražim pošto ne mislim da je to nužno fer pitanje. Ne znam. Na Oskaru je da odluči da li će to dozvoliti, znate", dodao je Noris.

Pjastriju je za titulu potrebna pobjeda, a da Noris ne zauzme prvih pet mjesta.

"O tome nismo razgovarali. Sve dok ne znam šta se očekuje, nemam odgovor", rekao je Pjastri.

Noris je rekao da bi bio spreman da se skloni i pusti timskog kolegu da ga pretekne da su uloge zamijenjene.

"Mislim da bih, pošto mislim da sam uvijek takav. Takav sam", rekao je Noris.

Posle trke u Holandiji krajem avgusta, Noris je imao 34 bodova zaostatka za Pjastrijem, ali je posle toga bio na postolju u Monci, Singapuru i Ostinu i pobijedio u Meksiku i Brazilu, pa je preuzeo vođstvo.

Dvojac Meklarena diskvalifikovan je iz trke u Las Vegasu, gdje je pobijedio Verstapen, koji je trijumfovao i u prošloj trci u Kataru, posle loše taktike Meklarena.

Verstapen je posle trke u Holandiji imao 104 bodova zaostatka za Pjastrijem, ali se posle pet pobjeda od ljetnje pauze vratio u konkurenciju.

Njemu je za titulu potrebna pobjeda u Abu Dabiju, a da Noris ne zauzme prva tri mjesta.

"Nisam očekivao da ću se boriti za titulu, ali tu smo. Posle Zandvorta sve je bilo otkazano. Moj tata je na reliju, mama sa psima. Naravo, oni me uvijek podržavaju, moja mama uvijek pali sveću prije svakog trkačkog vikenda. Ali pretpostavljam da vjeruju svom sinu", rekao je Verstapen.

Holanđanin pokušava da osvoji petu uzastopnu titulu, čime bi izjednačio rekord Mihaela Šumahera po broju vezanih titula.

Noris je rekao da bi u slučaju da Verstapen bude bolji od njega i Pjastrija, čestitao Holanđaninu i da se raduje narednoj godini.

"To ne menja ništa, ne menja moj život. Ako tako bude, zaslužiće više od nas", rekao je Noris.

Poslednja trka u sezoni za Veliku nagradu Abu Dabija na programu je u nedelju od 14 časova.