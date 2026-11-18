Muškarac u pijanom stanju pretukao mlađu sestru u stanu u Beogradu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija u Beogradu je u ponedeljak 16. novembra uhapsila B.P. (64) zbog sumnje da je počinio krivično djelo Nasilje u porodici, saznaje "Telegraf". Sumnja se da je on u stanu u Rakovici u Beogradu napao svoju mlađu sestru Lj.P. (57) nakon svađe.

Sumnja se da je bio u alkoholisanom stanju i da je napao svoju sestru nakon svađe koja je izbila. Prema informacijama pomenutog portala, udario je sestru više puta, a onda ju je gađao čašama i flašama.

Žena je zadobila povrede i prevezena je u Urgentni centar gdje su joj konstatovane lake tjelesne povrede. Alko-testom je utvrđeno da je muškarac imao čak 3,30 promila alkohola u krvi.

I njemu je morala da bude ukazana pomoć zbog teškog pijanstva i povreda koje je zadobio jer je pao nakon sukoba sa sestrom. On je uhapšen, određeno mu je zadržavanje, a istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.