Meč Uroša Medića i Kevina Holanda u Njujorku završen je remijem.

Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia

Uroš Medić se u Njujorku imao meč protiv Kevina Holanda i završen je na neobičan način. Rijetko se viđa to u UFC-u, ali je borba završena bez pobjednika. Sudije su donijele odluku o remiju. Dok su i jedan i drugi čekali da im sudija podigne ruku, saznali su odluku da pobjednika ipak nema i onda su se pozdravili.

Situacija koja se zaista rijetko viđa u ovom sportu, mada je ovo dokaz da je i to moguće. Ima srpski borac za čim da žali, posebno jer mu je u drugoj rundi oduzet bod koji bi možda napravio razliku na kraju.

Vidi opis Šok na meču Uroša Medića: Sudije donijele odluku kakva se rijetko viđa, niko nije mogao da vjeruje Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Uroš Medić protiv Kevina Holanda u Njujorku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Louis Grasse / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Treba biti iskren i reći i da je Holand imao neke odlične momente u ovoj borbi, tako da je teško objektivno procijeniti ko je bio bolji. Uostalom, za to služe sudije koje nisu mogle da donesu konačnu odluku u korist jednog od boraca. Inače, sudija je u drugoj rundi oduzeo poen Mediću zbog toga što je dva puta ispod pojasa udario rivala.