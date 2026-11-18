Desetoro djece starosti osam godina povrijeđeno je juče na pokretnim stepenicama u Tržnom centru "Galerija".

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Doktor Aleksandar Čokanović rekao je da je ekipa Hitne pomoći juče u 14.33 dobila poziv da su djeca povrijeđena u Tržnom centru „Galerija“. Prema njegovim riječima, pet ekipa izašlo je na teren, a na licu mjesta je, prema protokolu, zbrinuto desetoro djece.

Čokanović je istakao da je najveći broj djece imao povrede glave i lokomotornog sistema.

„Prevezeni su u Urgentni centar, u tom trenutku referentnu ustanovu za povrede glave. Dijagnostika će pokazati o kakvim povredama se radi. Sva djeca koja nijesu imala povredu glave i kojima su bili neophodni hirurški zahvati prevezena su na Institut za majku i dijete“, rekao je za RTS doktor Hitne pomoći Aleksandar Čokanović.

Utvrđuju se okolnosti pod kojima su djeca povrijeđena na pokretnim stepenicama. Tužilac je izašao na teren i obavljen je uviđaj.

„U cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do pada, javni tužilac je naložio prikupljanje svih raspoloživih dokaza, a naročito dokumentacije koja se odnosi na puštanje u rad i održavanje pokretnih stepenica, pribavljanje snimaka kamera video-nadzora, u koje je javni tužilac na licu mjesta izvršio uvid, kao i obavljanje razgovora sa učiteljicama, direktorom škole i ovlašćenim predstavnicima TC ‘Galerija‘“, saopštilo je Treće javno tužilaštvo.

Kako su naveli, javnost će biti obaviještena o daljem postupanju nakon dostavljanja izvještaja i medicinske dokumentacije o povredama koje su djeca zadobila.

Odmah nakon što su čuli vrisku djece, radnici okolnih radnji izašli su da im pomognu.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o djeci nižih razreda osnovne škole, koja su u tržnom centru bila sa učiteljicama na projekciji filma.

Očevici pretpostavljaju da se jednom djetetu pertla zaglavila u pokretnim stepenicama, nakon čega su djeca počela da padaju jedna preko drugih.

(RTS/MONDO)