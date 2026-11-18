Andrej Stojaković postavio je rekord sa 46 poena na utakmici protiv Djuka, ispisujući istoriju koledž NCAA košarke.

Izvor: YouTube/SportsCenter Next

Andrej Stojaković, sin proslavljenog srpskog košarkaša Predraga Peđe Stojakovića, odigrao je prethodne noći najbolju utakmicu u svojoj dosadašnjoj karijeri. U ubjedljivoj pobjedi svog Ilinoisa protiv čuvenog koledža Djuk, natjerao je sve skaute da njegovo ime podebljaju u svojim notesima, pošto je odigrao partiju kakva nikada nije viđena u areni "Kameron".

Na gostovanju Djuku, Andrej Stojaković je nastavio da blista i u pobjedi Ilinoisa 99:78, ispisujući istoriju kao košarkaš koji je ubacio najviše poena kao gost "Kamerona".

Kako je odigrao Stojaković?

Andrej Stojaković dao 46 poena u pobedi Ilinoisa protiv Djuka. Izvor: YouTube/SportsCenter Next

Sve do sredine druge četvrtine vodio je Djuk, a onda je Andrej Stojaković "dodao gas" i meč je završio sa čak 46 poena, šest skokova, jednom asistencijom, jednom blokadom i svega dvije izgubljene lopte. Šutirao je 14/21 iz igre, dok je pogodio i dvije trojke iz tri pokušaja, što nije njegova jača strana. Redovno je bio i na liniji za slobodna bacanja i pogodio je 16/20 "penala".

Na ovaj način popravio je svoj ovosezonski učinak na 22,3 poena po meču, a ima i pet skokova i četiri asistencije, uz procenat šuta 62 odsto. Njegova ekipa ima skor 4-1 i jedan je od pretendenata na titulu.

Uz njega odličan je bio i Kventin Kolman sa 27 poena, dok su braća Ivšić bila manje ubjedljiva - Tomislav (2), a Zvonimir (9).

Stojaković odustao od NBA drafta

Inače, očekivalo se da će Andrej Stojaković još ljetos izaći na NBA draft, međutim u posljednji čas odlučio je da odustane. Imao je zapaženu ulogu i prošle sezone, kao šesti igrač Ilinoisa, bilježeći 13,8 poena i četiri skoka u prosjeku. Čak je privukao i pažnju na pripremama sa potencijalnim NBA poslodavcem, zbog nevjerovatnog odraza, ali je na kraju povukao prijavu.

Pretpostavlja se da nije dobio pozitivne signale da će sigurno biti izabran, tako da je produžio svoju koledž karijeru, gdje ćemo ga gledati još jednu sezonu, a onda će ipak izaći na draft.

MOVING LIKE HIS POPS PEJA Andrej Stojakovic’’s 46 PTS are the most ever scored by a visiting player at Cameron Indoor https://t.co/wJz4MU9EAU — ESPN (@espn)November 18, 2026



Inače, Stojaković je igrao na tri koledža - Stenfordu, Kaliforniji i ovo mu je druga godina na Ilinoisu.