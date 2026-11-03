Novak Đoković je odradio trening u Parizu prije meča i snimak koji su objavili navijači je zabrinuo mnoge uoči meča protiv Valentina Vašeroa.

Izvor: Printscreen/Tennis Fashion

Novak Đoković započinje učešće na Mastersu u Parizu danas i čeka ga duel sa Valentinom Vašeroom (Monako). Taj meč trebalo bi da počne oko 15 časova, ali je na društvenim mrežama počeo da se širi jedan snimak koji je zabrinuo mnoge.

Dan ranije je srpski teniser odradio trening u francuskoj prestonici koji je nakratko prekinuo u jednom momentu. Njegov fizioterapeut i kum Miljan Amanović je sa njim radio istezanje i masažu leđa, a vidno je bilo da postoji neki problem.

Novak doing some stretching mid practice. @DjokerNole @RolexPMasters https://t.co/qxFYWZyaag — The Tennis Traveller (@Tennis__Fashion)November 2, 2026

Da li je u pitanju samo neki bol u trenutku ili nešto više, ostaje da se vidi. Đoković je završio trening i potom učestvovao i na obilježavanju godišnjice turnira u Parizu. Sigurno će izaći na teren.

Šta Novaku treba za Završni masters?

Vidi opis Navijači objavili zabrinjavajući snimak Đokovića: Da li je Novak povrijeđen? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Novak Đoković je javno rekao da želi da igra na Završnom mastersu u Torinu. Kako do toga može? Postoje tri scenarija koja ga vode u Italiju, samo u jednom drži sve stvari u svojim rukama.

Ovako izgledaju tri puta do Torina: