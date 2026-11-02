Sedrik Pjolin iznenađen što je Novak Đoković nakon dvije "ispale" za Pariz i Torino odlučio da učestvuje, kao da je pokvario planove.

Izvor: Pascal von Büren / imago sportfotodienst / Profimedia/ CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da ove godine igra na mastersu u Parizu, turniru koji je osvajao rekordnih sedam puta do sada, a na kome ga nažalost nismo vidjeli u prethodna dva izdanja. Đoković je pak promijenio plan za završnicu sezone kako bi makar pokušao da obezbijedi učešće na Završnom mastersu u Torinu (na kome je takođe prethodne dvije godine birao da ne učestvuje), što je ipak za mnoge iznenađenje.

Jedan od onih koji su najviše iznenađeni je direktor mastersa u Parizu Sedrik Pjolin, kome kao da nije pravo što će Đoković biti dio turnira, pošto se i sam zaprepastio kada je čuo "da" - za razliku od 2024. i 2025. godine kada mu nije padalo na pamet da dolazi u prijestonicu Francuske, niti u Torino.

"Novače, koja ti je to logika?"

Vidi opis Novaka Đokovića napao direktor turnira u Parizu: "Majstore, koja ti je to logika?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Gostujući u emisiji na Eurosportu, Sedriku Pjolinu otela se iskrena reakcija na Đokovićevu odluku koju je saopštio organizatorima, da će ovoga puta učestvovati, što se ni oni sami nisu nadali.

"Bilo mi je teško da ispratim njegovu logiku, pošto se 2024. i 2025. godine kvalifikovao za Završni masters, ali nije igrao... To je prilično jedinstven slučaj u istoriji igrača koji su izborili plasman na taj turnir, a koji sanjaju da na njemu učestvuju. A onda je ove godine, kada nije obezbijedio plasman, najavio da želi da se kvalifikuje i igra?!", iznenadio se Pjolin.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Potom je spustio loptu nekadašnji teniser iz Francuske: "Naravno, mi smo zbog toga veoma srećni, ali mislim da sam, mimo svega toga, svih brojki i kriterijuma, prvo pomislio na to da treba da uživamo u ovom trenutku, da uživamo u Novaku, jer ima 39 godina. Iako je najavio da želi da produži karijeru do Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028. godine, jasno je da mu je sve teže. To je prirodno, tijelo više ne reaguje isto, sporiji je i teže se oporavlja".

"Novak je nevjerovatan šampion i treba da uživamo u njegovim igrama. Da li je ovo poslednji put da ga gledamo na ovom turniru? Da li će i naredne godine biti ovdje? To je, naravno, veliko pitanje. Zato treba da cijenimo činjenicu da dolazi u Pariz".

Zašto je Đoković promijenio plan?

Prethodne dve sezone Novak Đoković imao je dosta problema s povredama, dok je nedavno konačno uhvatio pravi ritam dok je igrao u Pekingu i vidio je da se njegovo telo drugačije ponaša, tako da želi da igra što više - i da gradi formu za Australijan open koji će biti prioritet za njega u 2027. godini.

Takođe, da bi povećao svoje šanse za to, mora da popravi i plasman na ATP listi, kako bi smanjio šanse da igra i protiv Alkaraza i protiv Sinera i protiv Zvereva na istom turniru.

"Mislim da se priprema za sledeću godinu. Želi da bude među osam najboljih na svijetu i među osam nosilaca. Igra jer i dalje vjeruje da može da osvaja grend slem turnire", rekao je Greg Rusedski i tako postavio za Đokovića "magični broj" na ATP listi - osmo mjesto: "Za mene će nedelja turnira u Parizu biti ključna. Naravno, bilo bi sjajno kada bi osvojio Bazel. To bi mu donijelo 500 bodova, ili koliko mu je već potrebno da napreduje u trci i približi se devetom ili desetom mjestu, ukoliko to ostvari u Bazelu. Ipak, bodovi koji su na raspolaganju u Parizu biće presudni", dodao je Rusedski.

Šta treba Đokoviću u Parizu?

Plasman na Završni masters u Torin uza sada su obezbijedili Zverev, Alkaraz, Šelton i Medvedev, a još četiri mjesta "jure" teniseri ispod njih. Znamo da neće učestvovati Janik Siner, a najbolje šanse da se plasiraju u Torino imaju redom Koboli, Fis, Tijafo i Hodar, pa za njima "ispod crte" slijede Aleks de Minor i Novak Đoković. Đoković je 294 poena ispod Hodara, što će reći da mu u Parizu treba dobar plasman.

Inače, šampion Pariza će dobiti 1.000 bodova, poraženi finalista 600, polufinalista 360... Dakle, Đokoviću je potrebno najmanje polufinale, a možda ni to ne bude dovoljno. Evo i kako izgleda njegov žrijeb: